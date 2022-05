Ryanair, 6mila nuovi posti di lavoro in tutto il mondo: come candidarsi

Se amate il mondo dei viaggi, tenetevi forte: Ryanair sta per assumere oltre 6mila persone per una crescita esponenziale entro il 2026.

Tenetevi pronti perché stanno arrivando delle nuove offerte di lavoro Ryanair pazzesche. Delle proposte perfette per chi sta pensando di cambiare vita o ama l’idea di viaggiare il più possibile!

La compagnia aerea Ryanair ha grandi progetti per il futuro. Dopo aver messo una pietra sopra a quanto accaduto nel 2021-2022 nel mondo dei viaggi e degli spostamenti, ora è tempo di rinascita e di nuove assunzioni.

I progetti di crescita di Ryanair e le nuove assunzioni

Per i prossimi 4 anni Ryanair ha grandi aspettative. Vuole crescere e per farlo ha annunciato che assumerà oltre 6mila professionisti del settore dell’aviazione in tutti i Paesi in cui la compagnia opera o ha una base. Il tutto al fine di perseguire il proprio scopo: raggiungere i 225 milioni di passeggeri trasportati in un anno a bordo dei propri velivoli.

Come vedere i posti di lavoro e candidarsi

Per candidarsi basta andare nella sezione Career di Ryanair e troverete le posizioni lavorative aperte. Sul sito leggiamo poi che l’intenzione della compagnia è quella di avere un team giovane, innovativo, laborioso e rapido allo stesso tempo. La ricerca verte quindi su figure professionali di qualità, ma che siano soprattutto dei talenti che amano le sfide e sono pieni di entusiasmo. La compagnia è infatti abbastanza grande e strutturata per offrire ai propri dipendenti delle buone possibilità di avanzamento di carriera, vantaggi di viaggio e altri svariati comfort.

Le posizioni di lavoro aperte con Ryanair sono tantissime. Da quelle legate al mondo prettamente di volo, passando per gli ingegneri di terra, il marketing… insomma, un po’ di possibilità perfette per tutti. La base, per chi opta per un ufficio di terra, è spesso a Dublino in Irlanda, ma ce ne sono molte anche in Germania. Potrete scegliere ciò che più fa per voi!