Dove andare a luglio vicino l’Italia: il posto più bello per un viaggio spettacolare. In Provenza per il festival di Avignone e per la lavanda

Un mare spettacolare, una città incantevole, un festival di teatro che rende magico qualsiasi luogo e vallate colorate del viola intenso della lavanda. Vi sembra un posto da fiaba? Invece esiste ed è la Provenza a luglio.

E’ la Provenza, questa regione a sud della Francia, e facilmente raggiungibile dall’Italia il posto più bello dove andare a luglio in Europa. Potrete arrivarci in auto o facilmente in aereo fino a Marsiglia e poi muovervi in pullman o noleggiando un auto. Un breve viaggio itinerante alla scoperta di posti spettacolari. Ecco cosa vedere e perché questo è il viaggio da sogno da fare a luglio.

Cosa vedere in Provenza a luglio

La Provenza si trova nel sud della Francia ed è nota soprattutto per i suoi straordinari campi di lavanda. E sono indubbiamente una meraviglia da vedere, ma non certo l’unica. Questa regione si estende dalle montagne al mare e offre paesaggi naturali spettacolari, borghi incantevoli, città bellissime e a luglio anche un festival di teatro che ha pochi eguali nel mondo, quello di Avignone.

Se avete pochi giorni a disposizione il modo migliore per visitare la Provenza anche in questo itinerario è quello di noleggiare un auto. Se invece non avete intenzione di stancarvi con la guida c’è un efficiente servizio di pullman di linea, ma ovviamente il tempo con i mezzi si dilata.

Ma cosa vedere in Provenza a luglio?

Festival di Avignone

la fioritura della lavanda

Le gole del Verdon

Andare a Grasse per i profumi

Vedere le Calanque di Marsiglia

Se è vero che la Provenza è bella in ogni stagione, a luglio questa regione dà il meglio di sè ed è per questo che dovete visitarla proprio in quel mese.

Provenza a luglio: le cose da vedere

La lavanda è ovviamente uno dei motivi per andare in Provenza a luglio. Dovete sapere che la fioritura dalla lavanda inizia a metà giugno e termina a metà agosto (soprattutto nelle zone più prossime ai monti). Luglio, soprattutto nella settimana centrale, è dunque il mese perfetto per vedere la lavanda in fiore. L’Abbazia di Senanque e la piana di Valensole sono le due mete da non perdere. Le foto dell’abbazia cistercense circondata da campi di lavanda e quella dell’albero in mezzo a una distesa di lavanda l’avreste viste mille volte. Ora le vedrete dal vivo.

A luglio poi si svolge il festival di teatro di Avignone. La città dei Papi si trasforma nel mese di luglio in un palcoscenico. Innumerevoli spettacoli di danza, teatro e arti performative animano questa incantevole città medievale. Nel 2022 si è arrivati all’edizione 76esima. Un successo internazionale.

Luglio è il mese ideale poi per visitare la capitale mondiale dei profumi Grasse. Qui le fragranza sono il risultato di sapienti accostamenti di fiori, agrumi e frutti. Inebriatevi e fate acquisti.

Nel mese di luglio potrete apprezzare la bellezza della natura e provare anche l’ebbrezza di navigare il fiume Verdon e fare un tuffo in mare delle Calanques vicino Marsiglia.

Natura e bellezze artistiche a luglio in Provenza che si trasforma in un posto da sogno dove andare.