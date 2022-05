Non è mai troppo presto per prenotare una vacanza, nemmeno se si parla della prossima primavera. Ecco gli sconti easyJet da non perdere.

Le compagnie aeree low cost cavalcano l’onda della ripresa del comparto turistico e sfornano promozioni una dopo l’altra. Ecco allora che easyJet ha lanciato un’offerta a lungo termine per volare nella primavera 2023.

Non siete riusciti a partire in questi mesi, non avete organizzato niente per giugno e odiate l’idea di andare in vacanza in inverno? Nessun problema con easyJet che ha già aperto le prenotazioni per i voli fino a maggio 2023.

Con easyJet si vola fino a maggio 2023

Bisogna sempre guardare al futuro. Soprattutto per quanto riguarda le prenotazioni delle vacanze. Si sa, prenotare in anticipo un viaggio di solito è il modo più conveniente per risparmiare e allora perché non sfruttare la possibilità di acquistare un volo easyJet per maggio 2023?

La compagnia area low cost ha infatti aperto le prenotazioni per i voli fino all’8 maggio 2023 e, finalmente, potete iniziare ad organizzare le prossime vacanze. Dalla fuga in una città romantica, passando per il relax estremo di qualche spiaggia d’Europa, le possibilità sono tantissime. Minorca, Malaga, Amsterdam, Corfù, Ibiza… i prezzi sono super convenienti e si aggirano attorno ai 16 euro. Una cifra più che interessante che, sicuramente, è destinata ad aumentare sotto data. Quindi è meglio approfittarne ora, non vi pare?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da easyJet_Italia (@easyjet_italia)

Insomma, le offerte per volare con easyJet nella primavera 2023 sono veramente allettanti. E con un prezzo del genere si può anche pensare di fare un investimento e prenotare un po’ alla cieca. Del resto c’è tutto il tempo del caso per organizzare i giorni di ferie, gli spostamenti e una volta arrivati sotto data dovrete solo e unicamente godervi il viaggio!