Cosa bisogna sapere sullo sciopero dei trasporti pubblici il 20 maggio, le fasce garantite. Le informazioni utili.

Sarà una giornata campale per chi deve spostarsi sui mezzi pubblici quella di venerdì 20 maggio. In questo giorno, infatti, è stato indetto uno sciopero nazionale di tutto il trasporto pubblico.

Lo sciopero dei trasporti, che interesserà tutti i settori del trasporto in Italia, sia pubblici sia privati, è stato indetto dai sindacati Cub Trasporti, Usb e Cobas.

Lo stato di agitazione avrà una durata di 24 ore. Come sempre, in questi casi, ci saranno delle fasce di garanzia in cui i mezzi pubblici circoleranno regolarmente. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Un altro sciopero dei trasporti era stato indetto per domenica 15 maggio, in questo caso locale e ferroviario. Avevano scioperato i lavoratori di Trenord, in Lombardia e nelle regioni servite dai treni della società ferroviaria.

Sciopero dei trasporti pubblici il 20 maggio, le fasce garantite

Lo sciopero nazionale dei trasporti pubblici proclamato per venerdì 20 maggio, durerà per tutta la giornata, con orario dalle 00.01 alle 23.59. A seconda delle adesioni dei lavoratori, diversi mezzi di trasporto potrebbero non circolare o circolare a orari e percorsi ridotti. Sono attesi ritardi e cancellazioni.

Lo sciopero interesserà tutti i comparti del trasporto pubblico in Italia: quello aereo, ferroviario, marittimo, inclusi i collegamenti verso le isole, e su gomma.

Nella giornata di venerdì, dunque, nelle città italiane diversi autobus, tram e metropolitane potrebbero restare fermi oppure partire in ritardo o con orari differenti. Così come aerei nazionali e treni a breve e lunga percorrenza potrebbero essere notevolmente ridotti, con cancellazioni e spostamenti di orario.

In caso di sciopero nazionale dei trasporti, la legge prevede delle fasce di garanzia per assicurare il servizio negli orari di maggiore affluenza, al mattino e al tardo pomeriggio-sera.

Per quanto riguarda il trasporto aereo, Enac ha assicurato che i voli saranno operativi nelle fasce di tutela dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Per maggiori informazioni, comunque, è bene contattare la compagnia aerea con cui si è prenotato il volo, prima di arrivare in aeroporto e rischiare di rimanere a terra.

Riguardo al trasporto ferroviario, Trenitalia ha comunicato che i treni regionali saranno garantiti nelle fasce orarie dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Invece, le Frecce saranno sempre garantite. Per maggiori informazioni sul vostro treno ed eventuali ritardi o cambi di orario, consultate sempre il sito web di Trenitalia o chiamate il call center.

Nella città di Milano, le corse della metropolitana sono garantite da inizio servizio fino alle ore 18.00. Mentre autobus, tram e filobus potrebbero non circolare dalle 8.45 alle 15.00 e dopo le ore 18.00.

A Roma lo sciopero interesserà i collegamenti gestiti da Atac (autobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord), gli autobus di Roma Tpl e le linee bus regionali di Cotral. I servizi saranno garantiti alla mattina presto e nel tardo pomeriggio. Mentre si potranno verificare disagi nelle fasce orarie dalle 8.30 alle 17.00 e dalle 20.00 a fine servizio diurno. Già dalla notte tra giovedì 19 e venerdì 20 maggio potranno esserci ripercussioni sul servizio dei bus notturni della linea “n”.