Estate 2022: le 3 mete italiane nella top 10 delle più cercate al mondo

Tra le tendenze dell’estate 2022 ci sono 3 mete italiane nella top 10 delle più cercate al mondo. Le buone notizie per il turismo italiano.

È boom di prenotazioni di viaggi in tutto il mondo, dopo due anni difficili di restrizioni, tra chiusure e limitazioni, a causa della pandemia. Le persone desiderano fortemente viaggiare e cercano anche mete lontane, dopo il periodo del turismo dietro casa.

In Europa e in Italia tornano i turisti dagli altri continenti e gli operatori tornano a sorridere. Già nei mesi scorsi, in vista dell’estate, i viaggiatori erano tornati a cercare sul web le località dove trascorrere le vacanze.

Dalle analisi condotte su queste ricerche sono emersi risultati molto positivi per le mete di vacanza in Italia. Ben 3 località italiane sono nella top 10 delle più cercate al mondo di Airbnb. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Estate: 3 mete italiane nella top 10 delle più cercate al mondo

Italia meta di vacanze di tendenza, grazie alle sue meravigliose spiagge sulle isole più importanti: la Sardegna e la Sicilia. Nella top 10 delle mete per le vacanze estive più cercate al mondo di Airbnb, infatti, compaiono la località di Villasimius e San Teodoro, in Sardegna, e San Vito Lo Capo, in Sicilia. Un ottimo risultato per il nostro Paese.

L’analisi di Airbnb sulle destinazioni estive di tendenza a livello globale riguarda le ricerche effettuate nel primo trimestre 2022. Il periodo in cui solitamente si cercano le strutture da prenotare per le vacanze dell’estate seguente.

Airbnb comunica che in Italia più del 50% delle prenotazioni nel primo trimestre di quest’anno è per destinazioni nazionali. Comunque, è in crescita anche la domanda per strutture all’estero, in aumento rispetto allo stesso periodo nello scorso anno.

Tra le preferenze dei vacanzieri c’è sempre il mare. Infatti, tre quarti delle notti prenotate in Italia riguardano destinazioni entro i 5 km dalle spiagge. Segna, tuttavia, un incremento maggiore la ricerca di alloggi per l’entroterra, a più di 100 km dalle coste. Ottimi segnali, poi, per i soggiorni a lungo termine che raggiungono i massimi storici nel primo trimestre 2022, arrivando al 20% delle prenotazioni.

L’analisi sulle mete di tendenza per l’estate 2022 è stata pubblicata da Airbnb in occasione del lancio della nuova applicazione.