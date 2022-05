L’evento da non perdere: la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, 400 luoghi da visitare in tutta Italia. Tutte le informazioni utili.

Appuntamento imperdibile per tutti gli amanti di ville, castelli, palazzi antichi, casali, borghi, abbazie, parchi e giardini. Torna la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche in Italia.

L’evento è in programma per domenica 22 maggio. Quando oltre 400 luoghi, appartenenti all’Associazione Dimore Storiche Italiane, apriranno le loro porte ai visitatori. Un’occasione straordinaria per scoprire e riscoprire in un patrimonio di meraviglie architettoniche, artistiche e paesaggistiche non sempre accessibile al pubblico.

La Giornata delle Dimore Storiche si terrà in 19 regioni italiane e sarà ad ingresso gratuito. Di seguito tutti i dettagli da conoscere sulla visita.

Giornata Nazionale delle Dimore Storiche: 300 luoghi da visitare in tutta Italia

Se volete conoscere meglio il patrimonio storico italiano, tra ville, palazzi, castelli, rocche, borghi, corti, masserie, casali, cascine, abbazie, badie, cappelle private, gallerie, hotel di charme, parchi e giardini, allora non dovete perdervi per nulla al mondo la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, in programma in tutta Italia domenica 22 maggio. Un evento imperdibile, giunto alla sua dodicesima edizione.

Le dimore storiche si trovano su tutto il territorio nazionale: dalle metropoli e città più grandi fino alle cittadine e ai piccoli paesi; sono in alta montagna, lungo le valli, sulle colline, lungo le coste e nelle pianure. Sono oltre 400, in 19 regioni italiane. Ciascuna dimora ha la sua storia, il suo valore culturale unico e il suo rapporto con la comunità di riferimento e il suo territorio.

La Giornata nazionale ha come obiettivo quello di far conoscere questi luoghi ai cittadini, ma anche di sensibilizzare sulla loro salvaguardia, favorendone la promozione. L’iniziativa propone una vera e propria immersione nella storia che rende ancora oggi l’Italia identificabile nel mondo e che potrebbe costituire un perno dello sviluppo sostenibile a lungo termine del Paese.

L’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) riunisce i proprietari di immobili storici di tutta Italia, che rappresentano una componente importante del nostro patrimonio culturale. Le dimore sono beni culturali tutelati dallo Stato, che ne deve favorire la conservazione, e sono affidati alla responsabilità dei proprietari. Rappresentano un patrimonio vasto ed eterogeneo: case e palazzi, ville e castelli, ma anche giardini e tenute agricole. Sono distribuiti in tutto il Paese e per quasi l’80% si trovano in campagna o in provincia.

La visita

In occasione della giornata del 22 maggio vengono proposte diverse iniziative dai proprietari delle dimore, come mostre, concerti e spettacoli. Inoltre, torna il concorso fotografico in collaborazione con Photolux, rivolto agli utenti di Instagram.

La visita alle dimore storiche italiane è gratuita ma è necessaria la prenotazione.

Sul sito web dell’A.D.S.I. trovate tutte le residenze da vistare, suddivise per regioni, e le indicazioni sugli orari di visita e le modalità di prenotazione.

Per ulteriori informazioni: www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore