Lo spettacolo della Luna Rossa: eclissi totale all’alba del 16 maggio

Da non perdere per nulla al mondo lo spettacolo della Luna Rossa con l’eclissi totale da vedere all’alba del 16 maggio. Tutte le informazioni utili.

Non dovete perdervi per nulla al mondo la Luna Rossa all’alba di lunedì 16 maggio, effetto dell’eclissi totale. La prima eclissi totale di Luna dell’anno visibile dall’Italia.

Certo, dovrete fare una levataccia ma sarà un lunedì e basterà programmare la sveglia in anticipo sul solito orario. Mentre coloro che sono già mattinieri, per forza o per scelta, saranno avvantaggiati. In ogni caso, il sacrificio sarà ampiamente ripagato dallo spettacolo.

All’alba di lunedì 16 maggio avremo il plenilunio e l’eclissi totale di Luna, che la colorerà di rosso intenso. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Luna Rossa con eclissi totale all’alba del 16 maggio

Una meravigliosa Luna rossa nelle prime luci dell’alba di lunedì 16 maggio. Uno spettacolo da non perdere per nulla al mondo, che illuminerà la nostra giornata anche se ci costerà il sacrificio di anticipare l’orario della sveglia.

Nella notte tra il 15 e il 16 maggio è attesa la prima eclissi totale di Luna visibile in Italia quest’anno. Un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati dei fenomeni astronomici. Le prime fasi dell’eclissi cominceranno nelle prime ore di lunedì 16 maggio, mentre la totalità si verificherà quando già sarà l’alba.

Gli esperti dell’UAI – Unione Astrofili Italiani hanno già indicato in dettaglio tutte le fasi dell’eclissi totale: la Luna entrerà nella fase di penombra alle 3.32 del mattino del 16 maggio, poi nell’ombra alle 4.27, mentre alle 5.29 inizierà la totalità. Il massimo dell’eclissi sarà alle 6.12, appena due minuti prima che la Luna diventi piena, alle 6.14. La totalità durerà fino alle 6.53. Poi, la Luna uscirà dall’ombra alle 7.55 e infine dalla penombra alle 8.50.

Per osservare bene il fenomeno sarà sufficiente programmare la sveglia alle 5.00 del mattino. Senza bisogno di trascorrere la notte in bianco. La Luna rossa con l’eclissi totale si potrà osservare a occhio nudo.

Dovremo fare attenzione a un aspetto importante. Il culmine dell’eclissi totale sarà alle 6.12 del mattino di lunedì 16 maggio, quando il Sole sarà già sorto e la Luna tramontata. Infatti, in Italia la Luna tramonterà alle 5.51 di lunedì mattina, all’incirca nello stesso momento in cui sorgerà il Sole. Dunque, circa venti minuti prima del clou dell’eclissi. Anche se non potremo vedere tutto il fenomeno, riusciremo comunque a osservare il nostro satellite naturale tingersi di rosso.

Per seguire il fenomeno in ogni dettaglio, l’eclissi sarà trasmessa in diretta dal Virtual Telescope Project di Gianluca Masi, con immagini da Roma e dall’America.

Perché la Luna Rossa

Il fenomeno della Luna Rossa si verifica durante l’eclissi di Luna, quando la Terra copre il Sole proiettando un cono d’ombra sulla Luna. Questa si colora di rosso per effetto della rifrazione dell’atmosfera terrestre, che indirizza verso la Luna la porzione rossa dello spettro elettromagnetico dei raggi solari.

Ricordiamo anche gli altri spettacoli da osservare nel cielo notturno, con l’elenco dei fenomeni del cielo del mese di maggio 2022.