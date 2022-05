La novità da non perdere: i voli low cost per New York e Santo Domingo dal Sud Italia. Tutte le notizie da conoscere.

Una nuova opportunità da non perdere per tutti coloro che viaggiano dal Sud Italia verso l’America, con possibilità di volare low cost.

Si tratta della nuova collaborazione tra le compagnie aeree EasyJet e Neos che potenzierà i collegamenti dall’Italia verso New York e Santo Domingo. Un incremento che interesserà, appunto, i principali aeroporti del Sud Italia.

In dettaglio, EsyJet offrirà voli di connessione dagli aeroporti delle città meridionali per i passeggeri Neos che partono per New York e Santo Domingo. Di seguito i dettagli. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost per New York e Santo Domingo dal Sud Italia

È nata una nuova collaborazione tra compagnie aree che garantirà maggiori e migliori collegamenti, anche con possibilità di risparmiare, ai viaggiatori che dal Sud Italia vogliono raggiungere la città di New York e la meta di vacanze di Santo Domingo.

La low cost britannica EasyJet e la compagnia aerea italiana Neos Air hanno stretto un accordo per aumentare i collegamenti dall’Italia, con voli di connessione dai principali aeroporti del Sud Italia.

Sarà EasyJet a provvedere ai voli di connessione che partiranno dagli aeroporti di Catania, Napoli e Palermo per i passeggeri Neos diretti a New York e in Repubblica Dominicana. I voli transiteranno all‘aeroporto di Milano Malpensa, principale hub di EsyJet in Italia e nell’Europa continentale. Da Malpensa, i viaggiatori voleranno con Neos, diretti verso gli aeroporti di JFK a New York e La Romana in Repubblica Dominicana.

“Questa partnership con Neos ci consente di ampliare il ventaglio di collegamenti dall’Italia a un numero sempre maggiore di destinazioni in tutto il mondo. In un momento di forte ripresa per il turismo, easyJet vuole semplificare l’esperienza di viaggio dei propri passeggeri italiani anche quando partono alla volta di mete lontane e incentivare il turismo da altri continenti verso le meraviglie del nostro Paese”, ha commentato Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia.

Per tutti i viaggiatori dal Sud Italia si tratta di una opportunità assolutamente imperdibile.