Le ultime notizie sui Traghetti per la Sardegna: torna il collegamento da Genova a Olbia. Tutte le informazioni utili da conoscere.

In un periodo di piena ripresa dei viaggi e del turismo, dopo le interruzioni causate da due anni di pandemia, vengono aperti nuovi collegamenti dei mezzi di trasporto, aerei, treni e navi. Tornano anche i collegamenti stagionali estivi verso le tradizionali mete di vacanza.

L’ultima notizia è la riapertura della rotta estiva da Genova a Olbia dei traghetti di Moby. Un collegamento molto importante, attivo in estate e utilizzato da numerosi turisti che viaggiano verso la Sardegna.

La linea da Genova a Olbia resterà aperta per tutta l’estate e anche all’inizio dell’autunno. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Traghetti per la Sardegna: torna il collegamento da Genova a Olbia

Se programmate un viaggio nel Nord della Sardegna per la prossima estate, verso le sue spiagge da sogno della Costa Smeralda, di San Teodoro, della Gallura, fino all’arcipelago della Maddalena, avete a disposizione numerosi collegamenti, sia via aerea che via mare.

Se preferite viaggiare in traghetto, soprattutto per portare con voi l’auto, trovate molte tratte gestite dalle principali compagnie navali, con partenze dai principali porti italiani. Qui in particolare, vi segnaliamo la riapertura per la stagione estiva della linea da Genova a Olbia gestita da Moby.

Il traghetto stagionale riparte domenica 15 maggio. Come riporta TTG Italia. Il collegamento rimarrà operativo fino a domenica 16 ottobre. Dunque 5 mesi di collegamenti tra il principale porto della Liguria e quello della Sardegna settentrionale, per viaggi e vacanze da fine primavera a inizio autunno.

La rotta estiva da Genova a Olbia di Moby prevede quattro viaggi notturni, due da Genova e due da Olbia. I collegamenti saranno aumentati nel periodo di alta stagione, dal 30 luglio al 4 settembre, con due viaggi diurni. Dunque, nel clou dell’estate saranno effettuati sei collegamenti al giorno tra i due porti.

Viaggeranno sulla rotta da Genova a Olbia quattro navi: le ammiraglie Moby Aki e Moby Wonder e i traghetti Moby Drea e Moby Otta.

Inoltre, chi prenota un viaggio in traghetto con Moby entro il 31 maggio prossimo avrà la possibilità di cambiare la data di prenotazione senza limiti e gratuitamente, senza penali di modifica. È prevista anche la possibilità di sospendere il biglietto fino al 31 dicembre 2023, per utilizzarlo come credito, per partenze entro questa data, in un altro momento.