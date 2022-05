Dove fare il bagno a Imperia? Com’è il mare e le spiagge più belle

Quali sono le spiagge di Imperia più belle dove fare il bagno questa estate 2022? E com’è il mare?

Imperia, piccola perla della Liguria di ponente, è una destinazione estiva molto quotata dai turisti non solo italiani, ma anche francesi e tedeschi. Se nell’organizzare la vostra vacanza qui vi state chiedendo dove fare il bagno a Imperia tenetevi pronti perché siamo preparatissimi sull’argomento.

Scopriamo insieme allora quali sono le spiagge più belle dove tuffarsi a Imperia per assaporare una vacanza ligure al 100%.

Com’è il mare a Imperia?

Il mare della Liguria è in generale bellissimo. Ci sono località super quotate, soprattutto verso La Spezia, dalle famosissime 5 Terre. Ma i lidi di Imperia saranno in grado di sorprendervi. Il mare qui è infatti blu intenso, ma se optate per una spiaggia di sassi o con gli scogli rimarrete a bocca aperta per la trasparenza delle acque. Caratteristica che si ritrova praticamente in tutte le spiagge di Imperia al mattino presto o alla sera, quando i litorali sabbiosi non sono ancora stati smossi dai turisti.

Dove fare il bagno a Imperia: le spiagge sabbiose

Se state cercando il mare migliore per fare un tuffo ad Imperia sappiate che spiagge di sabbia si trovano essenzialmente a Porto Maurizio, specialmente a Borgo Marina. Qui esistono i principali stabilimenti balneari a pagamento della città dove potrete comodamente affittare lettini e un ombrellone o una sdraio in riva al mare (e per prenotare visti gli ultimi dati di spiagge.it è meglio affrettarsi). Queste spiagge sono perfette per chi va in vacanza con i bambini perché il fondale è basso e sabbioso e si cammina per moltissimi metri prima di vedere il livello del mare alzarsi notevolmente.

Spiagge di sassi e scogli dove andare al mare ad Imperia

Chi invece preferisce gli scogli può andare al mare a Borgo Foce, poco distante dalla Marina di Imperia. Questo è un piccolo borgo di pescatori dove si trovano delle spiagge sia libere che a pagamento e possono essere o di sassolini finissimi oppure di scogli. Stessa cosa anche a Borgo Prino: proseguendo sempre da Borgo Foce, in direzione Ventimiglia, le spiagge qui hanno un fondale più sassoso quindi forse leggermente meno adatto ai bambini.

Una delle spiagge di sassi più belle in assoluto a Imperia però è quella cosiddetta della Galeazza. Il nome deriva da uno scoglio a punta che sbuca in mezzo al mare di Imperia e che sembra quasi un’opera d’arte creata ad hoc dal natura. Qui le spiagge sono essenzialmente di sassi medi grossi o più piccoli a seconda della zona che scegliete.

Dopo questo approfondimento siamo certi di aver risposto alla domanda sul dove andare al mare a Imperia e, contemporaneamente, abbiamo soddisfatto anche la curiosità su com’è il mare qui.