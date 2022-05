Volete mettere in valigia troppa roba e temete che il vostro bagaglio finisca sotto l’occhio inquisitore del personale dell’aeroporto? Ecco qualche trucchetto.

Le regole inerenti il bagaglio a mano in aeroporto sono piuttosto stringenti. Molte compagnie aeree, infatti, cercano di incentivare i passeggeri a spendere di più rispetto al prezzo base, comprando un bagaglio più grande.

Gli escamotage per spingervi all’acquisto sono molti: con un bagaglio a mano non potete mettervi all’interno cibi o liquidi, non potete superare rigide misure e allo stesso tempo, in molti casi, non potete nemmeno portare come extra una piccola borsetta. Come fare allora per aggirare questi limiti e portare con voi più vestiti o oggetti di quanto permesso?

Raggirare le regole sul bagaglio a mano con qualche trucco

Il primo trucco che vi diamo è semplice: sfruttate il duty free dell’aeroporto. Basta comprare un pacchetto di fazzoletti per avere un sacchetto in cui inserire magari una maglia o una sciarpa che altrimenti non ci sarebbe stata in valigia. Generalmente, infatti, quando ci si imbarca il personale di terra non controlla mai il sacchetto del duty free.

Altro consiglio o trucchetto che dir si voglia, utile soprattutto al ritorno, è quello di segnarvi le marche e i nomi dei cibi che preferite per poterli poi acquistare, anche in questo caso al duty free. In questo caso non ci saranno problemi di liquidi o di cibi, se comprate all’aeroporto potete portare a bordo ciò che volete.

Ultimo tips per aggirare le restrizioni dovute ai bagagli farà molto sorridere i fan di Friends. Vi ricordate quella scena in uno Joey per fare dispetto a Chandler indossa tutti i suoi vestiti? Bene, non vi suggeriamo certo di fare proprio lo stesso, ma siate furbi durante la preparazione della valigia. Indossate le giacche o le maglie più pesanti in modo da non occupare spazio extra in valigia!

Che ne dite? Vi abbiamo dato qualche utile spunto per aggirare il problema delle dimensioni del bagaglio in aereo?