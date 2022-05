La proposte di vacanza per il ponte del 2 giugno in agriturismo: tutte le offerte da non perdere. Le informazioni utili.

Archiviate le vacanze di aprile e il primo maggio, la prossima festività, che ci regalerà finalmente un bel ponte, è quella del 2 giugno. Un’occasione imperdibile per organizzare un bel viaggio, prima delle grandi partenze estive.

Un’idea di vacanza è quella di trascorrere qualche giorno in agriturismo, tra i tanti bellissimi che troviamo in Italia. Relax e passeggiate in campagna, primo sole sul prato e primi bagni in piscina, escursioni nel territorio circostante, visite ai piccoli borghi e alle città d’arte vicine. Sono tutte le attività da fare nei giorni del ponte del 2 giugno in agriturismo.

Ancora meglio, poi, se trovate offerte vantaggiose , risparmiando sul soggiorno. Qui di seguito vi segnaliamo le ultime occasioni da prendere subito.

Ponte del 2 giugno in agriturismo: tutte le offerte da non perdere

Una vacanza grazie al lungo ponte del 2 giugno, con la Festa della Repubblica che quest’anno sarà di giovedì. Un’occasione da non perdere per partire per qualche giorno di vacanza, magari in un bell’agriturismo. Trovate ancora tante offerte per un soggiorno da favola e low cost, tra le bellezze paesaggistiche del nostro territorio.

Le offerte che vi segnaliamo qui di seguito vengono dal portale Agriturismo.it.

Levanto (La Spezia) – Liguria

Agriturismo Degli Olivi

La struttura è situata in un’antica stazione di cambio cavalli sul Monte Bardellone, al confine del Parco Nazionale delle 5 Terre, a soli 12 km dalle spiagge di Levanto e Monterosso al Mare.

Offerta: Magiche, e Autentiche, 5 Terre, con 10% di riduzione per soggiorni di almeno 3 notti nelle camere e nei Glamping, fino al 30 Giugno. Contattare la struttura per maggiori informazioni.

Pomarance (Pisa) – Toscana

Agriturismo San Carlo di Pomarance

La struttura offre un agriturismo Biologico a conduzione familiare dal 1986, a 25 km da Volterra. Dispone di appartamenti da 2 a 6 posti letto, ampio giardino e piscina riscaldata.

Offerte: sconti su alloggio e ristorante, contattando la struttura tramite il portale Agriturismo.it.

Ripa, Perugia – Umbria

Agriturismo Ripa Relais Colle del Sole

Casale umbro ai piedi dell’antico castello di Ripa, circondato dalla natura, a pochi chilometri da Assisi e nelle vicinanze del Lago Trasimeno. Offre servizio ristorante all’interno del casale. Nel giardino sono disponibili una piscina con idromassaggio e un’area solarium.

Offerta: fuga dalla città, una notte per due persone a 150 euro da domenica a giovedì. Pernottamento con Bollicine e cioccolatini in camera, percorso benessere di coppia (90 min) in spa privata, colazione con prodotti fatti in casa.

Pieve del Colle, Urbania (Pesaro e Urbino) – Marche

Agriturismo Pieve del Colle – Fattoria Biologica e Didattica

Sull’Appennino Umbro-Marchigiano, nell’Oasi Naturale di Montiego, questo agriturismo biologico è ospitato in una casa colonica del 1734 restaurata. Dispone di piscina e parco giochi. Si trova a a 4 km da Urbania e 17 km da Urbino.

Offerta: Bio, piscina, giochi, fattoria. Contattare la struttura per informazioni.