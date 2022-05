La casa di 6 piani di Gianni Versace a New York è in vendita: occhio al prezzo!

Gianni Versace nel 1995 acquistò una casa di sei piani in un elegante palazzo nell’Upper East Side di Manhattan. Oggi si è deciso di metterla in vendita ad un prezzo da capogiro!

Vivere a Manhattan è un sogno, ma lo è ancora di più se si hanno le possibilità economiche per farlo da grandi vip e signori. Come? Beh, se avete a disposizione 70 milioni di dollari potreste comprare la casa dove visse Gianni Versace nell’Upper East Side di Manhattan.

La casa di Gianni Versace, dal 2005 proprietà dell’imprenditore svedese Thomas Sandell è infatti in vendita ed è proprio la dimora arredata a studiata ad hoc dallo stilista che l’aveva acquistata nel 1995. Purtroppo l’ha potuta sfruttare molto poco visto che nel 1997 è stato assassinato a Miami.

Com’è e dove si trova la casa di Gianni Versace?

La casa di Versace si trova, come abbiamo anticipato, nell’Upper East Side di Manhattan ed è distribuita su sei piani all’interno di un elegantissimo palazzo in pietra calcarea tra la Fifth Avenue e la Madison Avenue. Se il costo di vendita, 70 milioni di euro, vi sembra eccessivo, non stupitevi. La casa si sviluppa su oltre 1300 metri quadrati ed è decorata e arredata senza farsi mancare nessun dettaglio di lusso. Ci sono affreschi, marmi, broccati, sette camere da letto con altrettanti bagni – di cui uno padronale con rifiniture in oro, doccia a vapore e vasca idromassaggio in marmo, 5 cammini, un ascensore, una terrazza sul tetto con gazebo, un giardino, una media room, una sala giochi…

A chi appartiene ora la casa di Versace a New York?

Quando la famiglia Versace decide di vendere la villa all’imprenditore Sandell, lo fece alla cifra di 30 milioni di dollari. Ora il prezzo è nettamente salito, anche perché è diventato un luogo storico, quasi un museo poiché al suo interno nulla è stato toccato e tutto è praticamente rimasto come lo aveva voluto e pensato proprio Gianni Versace.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DecorStyle (@decorstyleweb)

Ok, lo sappiamo. Anche solo pensare di acquistare questa villa è un’eresia per chi non è un miliardario. Eppure la curiosità di sapere chi sarà il prossimo proprietario della casa di Versace nell’Upper East Side di Manhattan è tanta!