Organizza un viaggio di nozze in una meta alternativa (ma senza rinunciare al lusso)

Come scegliere una destinazione alternativa per la luna di miele e creare un ricordo del primo viaggio da marito e moglie che sia indimenticabile

Organizzare un viaggio di nozze non è mai semplice. Ma soprattutto non è facile trovare la meta giusta dove trascorrere la luna di miele.

Le coppie che sono in procinto di pronunciare il grande sì hanno infatti tantissime cose per la testa, mettendo spesso in secondo piano il fatto di scegliere quale destinazione da sogno sarà la cornice per la prima vacanza da marito e moglie. Fortunatamente, a darvi una mano nello scegliere, ci siamo noi di Viagginews che abbiamo selezionato un po’ di mete alternative per il viaggio di nozze.

Idee di viaggio insolite per la luna di miele

Diciamo addio alle classiche location super quotate e blasonate, immergiamoci in un tour alla scoperta delle destinazioni più particolari e inusuali per la luna di miele. Siete pronti a fare le valige?

Galapagos : se amate riposarvi, ma anche tuffarvi in avventure mozzafiato alla scoperta della natura questa è la meta perfette per voi. Immaginate di passeggiare tra leoni marini, iguane, fenicotteri, pinguini, tartarughe. Pensate di trascorrere alcuni giorni tra gli animali più belli e unici del mondo. Bene, le Galapagos come meta per una viaggio di nozze alternativo sono la scelta giusta. Il tutto senza rinunciare al lusso e alle “coccole” visto che ci sono molti resort super stellati che organizzano tutte le escursioni in barca ad esempio.

: se amate riposarvi, ma anche tuffarvi in questa è la meta perfette per voi. Immaginate di passeggiare tra leoni marini, iguane, fenicotteri, pinguini, tartarughe. Pensate di trascorrere alcuni giorni tra gli animali più belli e unici del mondo. Bene, le Galapagos come meta per una viaggio di nozze alternativo sono la scelta giusta. Il tutto senza rinunciare al lusso e alle “coccole” visto che ci sono molti resort super stellati che organizzano tutte le escursioni in barca ad esempio. Oman : ve lo diciamo prima che questa meta diventi talmente pop da essere invasa da turisti alla stregua di Dubai. Questo luogo è perfetto per chi vuole un giusto mix tra natura e avanguardia . Potrete trascorrere romantiche notti nel deserto del Wahiba Sands in un camping privato super di lusso con tanto di chef privato.

: ve lo diciamo prima che questa meta diventi talmente pop da essere invasa da turisti alla stregua di Dubai. Questo luogo è perfetto per chi vuole un . Potrete trascorrere romantiche notti nel deserto del Wahiba Sands in un camping privato super di lusso con tanto di chef privato. Isole Samoa: che ne dite di questa destinazione pazzesca e fuori dagli schemi? Siamo nel cuore del Pacifico e questo arcipelago ha una storia, una cultura e delle tradizioni molto intense. Allo stesso tempo regala panorami e spiagge che non hanno niente da invidiare alle Maldive, anzi. La libertà di girare queste isole, scoprirne i lati più autentici e contemporaneamente non farsi mancare i comfort tipici del viaggio di nozze è impagabile.

Queste tre destinazioni insolite per la luna di miele, come sempre, sono solo il nostro personale suggerimento. Vi consigliamo di valutarle, ma anche di lasciarvi guidare dall’istinto e scoprire altre mete stravaganti dove costruire il vostro sogno d’amore.