Da non perdere gli ultimi super sconti sull’alta velocità: l’offerta per la Festa della Mamma da Italo treno. Tutte le informazioni utili.

Tornano gli sconti sull’alta velocità di Italo treno. Questa volta la promozione è lanciata in occasione della Festa della Mamma. E si tratta di super sconti.

Anche per questo fine settimana torna puntuale l’offerta del codice sconto di Italo treno, per viaggiare con l’alta velocità low cost in tutta Italia.

Questo weekend di promozione coincide con la Festa della Mamma, che sarà domenica 8 maggio. Non a caso la promozione è lanciata con lo slogan “Mamma che offerte!” e può essere una buona idea di regalo per la vostra mamma. Anche perché gli sconti sono davvero “super”! Di seguito tutti i dettagli.

Super sconti sull’alta velocità: l’offerta di Italo per la Festa della Mamma

Con il codice sconto MAMMA, Italo lancia la sua promozione settimanale di sconti sui biglietti per viaggiare a bordo dei suoi treni ad alta velocità. Le offerte di super sconti escono nel weekend della Festa della Mamma e se non sapete ancora cosa regalare alla vostra potete approfittare della promozione per regalarle un bel viaggio. Magari per una bella città d’arte, a vedere mostre, musei, monumenti e trascorrere alcuni giorni di vacanza, tra relax, divertimento, buona cucina e shopping.

Come sempre, le offerte del codice sconto di Italo sono valide nello spazio di un lungo weekend, dal venerdì al lunedì successivo. Avete tempo fino a lunedì 9 maggio alle ore 18.00, per acquistare i vostri biglietti scontati per il treno alta velocità.

La promozione di questo fine settimana si applica ai viaggi a partire dal 13 maggio. Italo mette a disposizione 550mila posti da acquistare low cost. I super sconti sui biglietti del treno vanno dal 20% al 40%.

Le offerte, come sempre, si applicano agli ambienti Smart e Prima, per le tariffe Low Cost ed Extra. La promozione è soggetta a disponibilità e non è cumulabile con le altre offerte di Italo.

Per acquistare i biglietti in promzione, andate sul sito web ufficiale di Italo Treno, inserite nel form di acquisto in home page gli estremi del vostro viaggio (stazione di partenza e di arrivo, giorni e orari, numero dei passeggeri), quindi inserite nell’apposito box il codice promo MAMMA.

Per ulteriori informazioni sulla promozione del codice sconto di Italo Treno: www.italotreno.it/it/offerte-treno/codicepromo