Hotel Merano e dintorni: scopri la cucina gourmet del Trentino-Alto Adige

Il Trentino Alto-Adige è una buona meta vacanziera, non solo per le sue bellissime montagne e i suoi innumerevoli percorsi nella natura, ma anche per la sua cucina. Chi ama mangiare e assaggiare piatti nuovi qui si ritrova in paradiso, sono tante le ricette gustose da provare negli alberghi come La Maiena Hotel o nei rifugi di montagna. Si può riscoprire il gusto della tradizione nell’Hotel Merano e dintorni: piatti creati con materie prime della zona, raffinati e gourmet, preparati da chef esperti.

La cucina gourmet che si può trovare in questi luoghi mischia i sapori della terra di montagna con quelli classici della cucina italiana, per condurre gli ospiti in un vero e proprio viaggio gustativo. Dai canederli agli strangolapreti, qui i piatti tipici sono davvero tanti e vari, per accontentare ogni tipo di palato. Andiamo a vedere quali sono i piatti del Trentino-Alto Adige che dobbiamo assolutamente provare, rivisitati per una cucina gourmet.

Spätzle

I famosi gnocchetti fatti con farina, latte e uova sono tra i piatti tipici più tradizionali del Trentino-Alto Adige. Si chiamano così perché vengono preparati con un attrezzo detto spätzlehobel, che si posiziona sopra la pentola per fare in modo che gli spatzle cadano direttamente nell’acqua bollente. La variante più famosa è quella verde, fatta con gli spinaci, ma questi gnocchetti si trovano anche bianchi o rossi, con la barbabietola. Il sugo invece può variare, dipende molto da chi li cucina, ma spesso prevedono l’aggiunta dello speck, salume tipico della zona.

Canederli

Non tutti li amano per via della loro consistenza particolare, ma i canederli possono essere proposti in tantissime varianti. Vengono fatti con il pane raffermo e rappresentano un piatto povero di una volta diventato tradizionale, come è successo per la polenta. Sono morbidi e densi, dalla forma rotonda e piuttosto grandi. Ne bastano tre o massimo quattro a persona per sentirsi pieni. All’interno dell’impasto troviamo pane, speck e formaggio in base alla ricetta, che può cambiare da zona a zona o dallo chef che li prepara.

Tortel de patate

Il tortel de patate viene chiamato “torteo” ed è un piatto tipico della Val di Non ma riproposto in tutta la regione. Vengono fatti con la pasta bianca e somigliano a delle piccole frittelle: vanno mangiati assieme ai formaggi locali o ai salumi, ma anche con l’insalata di cavolo cappuccio o fagioli borlotti. Possono essere anche dolci, in questo caso vengono serviti con una marmellata di mirtilli.

Strangolapreti

Gli strangolapreti sono molto famosi nella regione ma anche in tutta Italia e sono degli gnocchetti che vengono preparati con bietole, uova, pane raffermo, farina, latte e formaggio grana. Anche questo è un piatto povero tradizionale diventato di nicchia e viene ormai riproposto in innumerevoli varianti. Solitamente vengono conditi con burro e salvia, ma possono essere preparati anche con ricotta, speck e altri ingredienti.

Strudel

Dolce tipico dell’Alto Adige che si presenta con una pasta molto sottile che racchiude all’interno un ripieno di zucchero, mela sbucciata, uva sultanina, pangrattato e spezie come la cannella. Questo ripieno però può variare perché lo strudel viene proposto in moltissimi modi, ad esempio con ricotta e noci oppure con una marmellata di ciliegie. Lo troviamo sempre in ogni menù come dolce da mangiare alla fine di un pranzo o una cena, ma anche a colazione o per merenda.

Hotel Merano e dintorni

Il Trentino-Alto Adige offre sapori diversi da quelli tradizionali italiani perché confina con l’Austria: Innsbruck, capitale del Tirolo non è poi così lontana. C’è un’unione di tradizioni che non riguardano solo la cucina ma anche la cultura, in certe zone della regione infatti vengono parlate anche altre lingue oltre all’italiano. All’Hotel Merano e dintorni si respira internazionalità, si possono provare tante ricette tipiche rivisitate, per accontentare anche i palati più difficili.

Una vacanza in Alto Adige è sempre una garanzia, è impossibile annoiarsi dato che si è circondati dalla natura, dalle montagne, dai laghi ed è una meta consigliata sia in estate che in inverno. Nelle stagioni più calde si possono fare lunghe passeggiate in mezzo al verde, visitare i laghi, fare pic nic all’aria aperta. In inverno invece ci si può godere la neve, stare al caldo nell’Hotel Merano e dintorni e passare del tempo in compagnia guardando il bellissimo panorama dalla finestra.