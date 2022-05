By

Torna la rassegna Maggio dei Monumenti 2022: viaggio nelle bellezze di Napoli. Con un’anteprima a Secondigliano. Tutte le informazioni utili.

Da non perdere l’evento culturale Maggio dei Monumenti 2022 a Napoli. La rassegna per far conoscere le bellezze della città partenopea, tra visite guidate, mostre e spettacoli.

Il Maggio dei Monumenti si svolge nel centro storico di Napoli dal 1992 e quest’anno celebra la sua XXVIII edizione. L’iniziativa prevede durante il mese di maggio numerosi eventi culturali nei luoghi e monumenti storici della città. Per far conoscere a napoletani e turisti anche quegli angoli della città meno noti, valorizzando un eccezionale patrimonio storico e artistico.

Durante la rassegna il pubblico potrà partecipare a visite guidate, spettacoli teatrali, concerti, mostre e tante altre attività.

Il Maggio dei Monumenti torna quest’anno con un’anteprima d’eccezione, la visita guidata alla chiesa e alla cripta dei SS. Cosma e Damiano, a Secondigliano, considerata uno dei luoghi più evocativi del culto delle anime del Purgatorio. La visita è in programma per sabato 7 maggio.

Maggio dei Monumenti 2022: viaggio nelle bellezze di Napoli con un’anteprima



Un’anteprima da non perdere per il Maggio dei Monumenti 2022 a Napoli. Il comune partenopeo, infatti, ha organizzato una visita guidata alla suggestiva chiesa dei SS. Cosma e Damiano, nel cuore di Secondigliano. Qui, i visitatori saranno accompagnati alla scoperta delle opere d’arte e soprattutto della cripta. La chiesa è conosciuta per il culto delle anime del Purgatorio, ancora oggi praticato.

Luogo simbolico, di proprietà del Comune di Secondigliano e poi dal 1926 del Comune di Napoli, la chiesa dei SS. Cosma e Damiano è importante centro vitale del quartiere napoletano. La visita guidata sarà introdotta da Francesca Amirante e condotta da Raffaele Siciliano dell’associazione CosDam ODV, una nuova realtà che accoglie giovani del quartiere che da anni si occupano di valorizzare il complesso, con una grande attenzione alla tutela e alla conservazione.

Il culto delle anime del purgatorio, popolarmente detto delle anime pezzentelle, è presente in numerosi luoghi sacri ed edicole della città di Napoli. Nella cripta della basilica di Secondigliano, conosciuta anche come Terrasanta, prosegue anche oggi attraverso una ritualità delicata e spontanea. Le reliquie dei defunti sono oggi raccolte in una grande teca.

La visita guidata alla chiesa dei SS. Cosma e Damiano di Secondigliano è in programma per sabato 7 maggio alle 11.30 di mattina. La vista è gratuita ma è limitata a 50 persone. La prenotazione va fatta all’indirizzo osdam1854@gmail.com, attendendo mail di conferma.

Per ulteriori informazioni: www.comune.napoli.it/maggiodeimonumenti

La XXVIII edizione del Maggio dei Monumenti di Napoli sarà presentata martedì 10 maggio, durante la conferenza stampa in programma alle 12.00 presso la Sala Giunta di Palazzo S.Giacomo.