Vi segnaliamo le 5 spiagge selvagge più isolate e spettacolari al mondo. Dove andare, se ci riuscite.

Se siete amanti delle spiagge ma siete stanchi dei luoghi affollati dai turisti, ve ne proponiamo alcune assolutamente libere e selvagge, dove difficilmente sarete importunati da estranei. Sempre che riusciate a raggiungerle!

Si tratta di 5 spiagge selvagge, poco o per niente frequentate dal turismo di massa. Alcune sono più facilmente raggiungibili, altre richiedono un vero e proprio viaggio avventura. Ecco quali sono.

Prima, vi ricordiamo anche che una delle spiagge più belle del mondo si trova in Antartide!

Le 5 spiagge selvagge più isolate e spettacolari al mondo

Vi proponiamo di nuovo una lista delle 5 spiagge più isolate e più belle al mondo pubblicata qualche tempo fa dal quotidiano britannico Guardian per soddisfare le esigenze dei suoi lettori su spiagge poco conosciute e poco frequentate, dove trascorrere una vacanza in solitaria.

Sono tutti luoghi di strabiliante bellezza, alcuni quasi impossibili da raggiungere e di cui si hanno perfino pochissime informazioni. Altri, invece, sono più a portata di mano anche se non esattamente spiagge dove mettersi a prendere la tintarella e fare il bagno. La loro natura selvaggia vi regalerà comunque momenti di indimenticabile meraviglia. Ecco dove andare.

Chesterman Beach, Isola di Vancouver

Forse il luogo selvaggio per eccellenza, da frequentare nel pieno della stagione estiva visto che da queste parti non fa mai troppo caldo. Stiamo parlando di Chesterman Beach, sull’Isola di Vancouver, nell’Oceano Pacifico, davanti alla costa della British Columbia, in Canada. L’Isola è un posto meraviglioso, dove si possono trovare diverse spiagge bellissime, ma quella di Chesterman è il top. Circondata dal paesaggio tipico del grande Nord, con abeti e montagne in lontananza, la spiaggia è il paradiso dei surfisti e se siete fortunati potete avvistare anche qualche orca marina al largo.

Monach Islands, Scozia

Per i veri amanti della solitudine, per chi non vuole anima viva intorno quando va al mare, non c’è luogo migliore delle isole Monach, un piccolo arcipelago scozzese a ovest dell’isola di North Uist, nelle Ebridi Esterne. Le isole principali sono Ceann Ear, Ceann Iar e Shivinish, collegate tra loro da una striscia di terraferma in presenza di bassa marea. Le altre isole più piccole sono Deasker, Shillay e Stocaigh. Luoghi selvaggi e meravigliosi, un tempo abitate da pescatori e oggi deserte. Non proprio indicate, però, come spiagge dove prendere il sole. Per arrivare su queste isole occorre una barca, oppure salire a bordo di uno dei traghetti della Hebridean Cruises che organizza visite e vere e proprie crociere alle Monach Islands.

Nemto Island, Papua New Guinea

Nella parte nord orientale della Papua Nuova Guinea, nella Provincia della Nuova Irlanda, nell’arcipelago delle Isole Bismarck, trovate l’isola di Nemto, un luogo remoto e abitato da sole due persone. Qui si trova un paradiso di spiagge bianchissime, praticamente deserte, circondate da palme, barriere coralline incontaminate e aerei della Seconda guerra mondiale affondati. In queste zone si combatté la Campagna di Nuova Guinea, durante la Guerra del Pacifico che fu parte della Seconda guerra mondiale. L’isola è un paradiso incontaminato grazie ad alcune superstizioni locali, secondo le quali il suo interno abitato da strani e pericolosi animali. L’isola di Nemto si può raggiungere da Nusa Island con un viaggio in kayak di quattro giorni.

Baia di Jagodna, Hvar, Croazia

Questa non è proprio una spiaggia isolata come le altre, tuttavia è abbastanza appartata dal solito turismo di massa che frequenta la sua costa. Stiamo parlando della baia di Jagodna, sull’isola di Hvar, in Croazia, un angolo incantevole, non lontano dall’Italia e facilmente raggiungibile. La spiaggia si trova sulla costa nord-orientale dell’isola, non lontana dal capoluogo omonimo. La zona è servita da alberghi, ristoranti e campeggi, comunque è abbastanza selvaggia e meno frequentata della zona est dell’isola di Hvar. Jogodna ha una piccola spiaggia di sabbia bianca, racchiusa dalle rocce e circondata da una ricca vegetazione di pini, l’acqua del mare è cristallina. Un piccolo gioiello da non perdere.

Vanua Balavu, Nord Lau, Fiji

Le isole Fiji sono il paradiso per antonomasia. Sull’isola di Vanua Balavu, nella parte nord dell’arcipelago di Lau, troverete un paradiso incontaminato. Un’isola di corallo e vulcano con meravigliose spiagge, circondate da una vegetazione rigogliosa e dove non passa quasi mai anima viva. Qui non vi disturberà nessuno.

