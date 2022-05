Scegliere le cascate più belle d’Italia da vedere in primavera non è un’impresa facile. Perché anche in questo ambito l’Italia offre una varietà di scelta straordinaria. Noi ne abbiamo scelte 4: le più belle d’Italia

Sanno regalare un’emozione particolare. Anche osservandole a debita distanza, ti stordiscono con quel suono fragoroso dell’acqua che si tuffa dall’alto verso il basso, sposandosi poi con una bacino d’acqua o con un fiume. Le cascate affascinano sempre, ad ogni età ed in ogni luogo capiti di ammirarle. Così diverse eppure sempre così uguali.

L’Italia ricchissima di corsi d’acqua ha delle spettacolari cascate. La primavera è il momento migliore per ammirarle: sono infatti piene per via delle piogge invernali. Intorno una rigogliosa natura. Ma dove si trovano le cascate più belle d’Italia? Ecco le nostre 4 da non perdere e da vedere in primavera.

Le cascate più belle d’Italia da vedere in primavera

Innanzitutto dobbiamo iniziare col dire che praticamente non c’è regione italiana che non abbia tra le sue bellezze naturali una cascata da mostrare ai suoi visitatori. Dal Nord al Sud, isole comprese, la nostra penisola offre spettacolari tuffi d’acqua che da secoli rendono uniche le località che le ospitano. In questa breve rassegna ve ne proporremo alcune:

La cascata delle Marmore, la Regina delle cascate

La cascata delle Marmore è la più famosa delle cascate italiane. Si trova in Umbria e più precisamente nella zona denominata Valnerina. La cascata si trova all’interno del Parco del Fiume Nera ed è resa possibile grazie al fiume Velino che si tuffa, a sua volta, nel fiume Nera, dando vita a ciò che Lord Byron definì come “orrida bellezza“. Un entusiasmante salto nel vuoto di 165 metri, che si suddivide in tre ulteriori salti.

La cascata dell’Acquacheta, lo spettacolo nei monti

Dall’Umbria risaliamo un po’ lo stivale giusto per arrivare al Parco delle Foreste Casentinesi, che si trova tra la Toscana e l’Emilia – Romagna. Ed è proprio in questo bellissimo ambiente che potrete ammirare la cascata dell’Acquacheta. Infatti per assistere a questo spettacolo naturale non vi è altra alternativa che percorrere un lungo sentiero. Il cammino non durerà meno di due ore, ma alla fine vi troverete dinanzi ad uno spettacolo davvero unico con il salto della cascata dell’Acquacheta pari ad oltre 70 metri.

La cascata di Riva, da vedere in estate

Saliamo ancora l’Italia e raggiungiamo il profondo nord e più esattamente lo splendido Alto Adige. Qui avrete la possibilità di ammirare le più belle cascate della regione, ubicate a Campo Tures. Le tre cascate sono formate dal torrente Riva, che nel periodo del disgelo del ghiacciaio delle Vedrette di Ries, si getta con un salto di ben 42 metri. Uno spettacolo!

La cascata del Liri si trova nel borgo

Con un grande saldo, pari quasi a quello delle cascate sopra menzionate, scendiamo al centro Italia, nel Lazio, in provincia di Frosinone. Ci troviamo ad Isola del Liri e la cascata del Liri che si trova all’interno, rappresenta davvero il suo tratto distintivo. Posizionata infatti proprio al centro del paese, quasi alla metà esatta della bellissima e caratteristica passeggiata, la cascata del Liri è una sorta di splendida compagnia che allieta il turista mentre sorseggia un aperitivo o mangia un gelato.

La forza prorompente dell’acqua che produce uno spettacolo sempre unico ed irripetibile, dove tutti i nostri sensi sono allertati al massimo grado. La bellezza delle cascate è tutta qui. E non è poco.