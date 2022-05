Segnaliamo le migliori offerte di crociere per l’estate 2022: le occasioni da prendere subito. Tutte le informazioni.

Per l’estate 2022, dopo due anni di pandemia, tornano alla grande i viaggi in tutto il mondo. Le frontiere sono riaperte e molte restrizioni di viaggio eliminate. La voglia di partire è tanta. Finalmente, è anche arrivato il momento di viaggiare in crociera, in tranquillità e libertà.

Se non lo avete ancora fatto, è arrivato il momento di prenotare la vostra crociera per la prossima estate. Trovate ancora tante occasioni di viaggi a prezzi scontati, qualunque sia la vostra meta preferita. Dovete affrettarvi, però!

Ci pensiamo noi a darvi una mano, segnalandovi le migliori offerte di crociere per viaggiare nell’estate 2022. Ecco le mete dove andare e le proposte low cost da non lasciarvi sfuggire.

Offerte Crociere per l’estate 2022: le occasioni da prendere subito

Per le vacanze dell’estate 2022 sono ancora disponibili tante offerte per crociere bellissime. Che sia il Mar Mediterraneo o il Mare del Nord, trovate viaggi bellissimi, da fare spendendo cifre contenute. Dunque, conviene approfittare subito.

Qui sotto vi riportiamo le migliori offerte di crociere per l’estate 2022. Occasioni da prenotare subito. Le offerte sono dal portale Crociere.com.

Siracusa, Taranto, Civitavecchia, Genova, Marsiglia

Compagnia: MSC

Nave: MSC Splendida

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Siracusa

Data di partenza: 14 giugno 2022

Percorso: Siracusa – Taranto – Civitavecchia Roma – Genova – Marsiglia – Barcellona – Siracusa

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard interna 499 euro, Cabina esterna 639 euro, Cabina esterna con balcone 729 euro, MSC Yacht Club: 1.659 euro. Offerta: bambini gratis fino a 12 anni, mini club bambini gratis.

Italia, Francia

Compagnia: MSC

Nave: MSC Splendida

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Genova

Data di partenza: 18 giugno 2022

Percorso: Genova – Marsiglia – Siracusa – Taranto – Civitavecchia Roma – Genova

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard interna 499 euro, Cabina esterna 639 euro, Cabina esterna con balcone 729 euro, Suite 1.019, MSC Yacht Club: 1.659 euro. Offerta: bambini gratis fino a 12 anni, mini club bambini gratis.

Spagna, Francia, Italia

Compagnia: Royal Caribbean International

Nave: Rhapsody of the Seas

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Ravenna

Data di partenza: 4 luglio 2022

Percorso: Ravenna – Civitavecchia Roma – Livorno (Firenze/Pisa) – Cannes – Barcellona

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard interna 580 euro, Cabina esterna 678 euro, Cabina esterna con balcone 1.343 euro, Suite 1.840 euro. Offerta: -30% sul secondo passeggero.

Italia, Francia, Spagna, Tunisia

Compagnia: MSC

Nave: MSC Opera

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Napoli

Data di partenza: 25 giugno 2022

Percorso: Napoli – Genova – Marsiglia – Barcellona – La Goletta Tunisi – Palermo – Napoli

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard interna 629 euro, Cabina esterna 769 euro, Cabina esterna con balcone 999 euro, Suite 1.019, MSC Yacht Club: 1.599 euro. Offerta: bambini gratis fino a 12 anni, mini club bambini gratis.

Finlandia, Svezia, Estonia, Lettonia, Danimarca

Compagnia: Royal Caribbean International

Nave: Voyager of the Seas

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Stoccolma

Data di partenza: 10 luglio 2022

Percorso: Stoccolma – Bornholm – Riga – Helsinki – Tallinn – Visby – Stoccolma

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard interna 638 euro, Cabina esterna 946 euro, Cabina esterna con balcone 890 euro, Suite 1.562 euro. Offerta: -30% sul secondo passeggero.

Grecia, Montenegro, Isole Greche, Italia

Compagnia: Royal Caribbean International

Nave: Brilliance of the Seas

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Ravenna

Data di partenza: 31 luglio 2022

Percorso: Ravenna – Kotor – Corfù – Atene – Mykonos – Argostoli – Ravenna

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard interna 738 euro, Cabina esterna 829 euro, Cabina esterna con balcone 1.011 euro, Suite 2.476 euro. Offerta: -30% sul secondo passeggero.