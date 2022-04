Scopri e avvista delfini e balene come un vero esploratore con le CrocierAcquario

Dove vedere delfini, balene e capodogli in Italia? Spesso vi abbiamo raccontato del Santuario Pelagos, e noi stessi siamo saliti e vi abbiamo raccontato l’emozione di un’escursione di Whale Watching. Ora le possibilità si ampliano e se avete in programma una gita a Genova, sappiate che con la primavera torna la CrocierAcquario.

Con questa particolarissima esperienza potrete unire la meraviglia dell’Acquario di Genova con l’esperienza di whale watching in mare aperto grazie ad un’escursione in battello sulle rotte dei cetacei del Mediterraneo.

Vedere i delfini in libertà, la CrocierAcquario: quanto dura, costo e da dove si parte

La CrocierAcquario nasce in collaborazione con WhaleWatch Genova Golfo Paradiso e si terrà ogni domenica dal Porto Antico di Genova – Calata Mandraccio, alle 13 e durerà circa 4 ore entrando nel vivo del Santuario Pelagos. A giugno si potrà partire anche di mercoledì e, a luglio, agosto e settembre, si partirà mercoledì, venerdì e domenica. Il costo di questa esperienza cumulativa (Acquario di Genova + escursione in battello) costa 58 Euro per gli adulti, 38 Euro per i ragazzi tra i 4/12 anni ed è gratuito per i bambini da 0 a 3 anni. Se volete pernottare c’è anche la possibilità di

Si può approfittare dell’escursione di whale-watching per organizzare un soggiorno a Genova. Il pacchetto, che comprende il pernottamento in hotel, l’escursione in mare aperto e l’ingresso all’Acquario di Genova, ha un costo a partire da 104 a persona in camera doppia.

Perché scegliere la CrocierAcquario per vedere i delfini?

I tursiopi, i delfini più costieri, che vedrete all’Acquario di Genova, si potranno ammirare anche in mare aperto e scoprire anche le altre specie come la stenella striata. Allo stesso tempo, una escursione di Whale Watching ci dà la possibilità di ammirare anche altri cetacei come zifi, capodogli, balene, globicefali e grampi…

Cosa che altrove non si può fare. Il tutto ovviamente, avendo pazienza e capendo che in mare siamo ospiti e non è detto che ogni volta questi splendidi animali si presentino a noi. Ma quando lo faranno sarà un’emozione che ricorderete per tutta la vita!