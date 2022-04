Fai gli auguri della Festa della Mamma in tutte le lingue del mondo come un vero viaggiatore

Come si dice Auguri e buona Festa della Mamma in francese? E in inglese? E nelle lingue di tutto il mondo?

Volete esprimere amore per vostra madre in un modo innovativo? In occasione della Festa della Mamma 2022 gli auguri potete farli in tutte le lingue del mondo! Ecco come si dice Buona Festa della Mamma in inglese, francese, spagnolo, tedesco, greco, cinese..

Noi di Viagginews siamo qui apposta per aiutarvi a fare gli auguri della Festa della Mamma in tantissime lingue diverse e in modo, sicuramente, innovativo e speciale! Come un vero esploratore e viaggiatore del mondo! .

Le frasi di auguri per la Festa della Mamma nelle lingue del mondo

La data della Festa della Mamma è in arrivo e le celebrazioni quest’anno sembrano tornare finalmente alla normalità! Così, magari per accompagnare un biglietto aereo come regalo per vostra madre, potreste essere alla ricerca di un augurio originale per la Festa della Mamma! Abbiamo pensato che dirglielo in tantissime lingue diverse del mondo potesse essere un’idea originale e quindi ne abbiamo trovate un po’ per voi!

Inglese : Happy Mother’s Day. Sicuramente la lingua più internazionale di tutte, perfetta per un augurio che abbraccia tutto il mondo.

: Happy Mother’s Day. Sicuramente la lingua più internazionale di tutte, perfetta per un augurio che abbraccia tutto il mondo. Francese : Bonne fête des mères. Voliamo fisicamente all’ombra della Torre Eiffel per fare gli auguri alla mamma in occasione della sua festa!

: Bonne fête des mères. Voliamo fisicamente all’ombra della Torre Eiffel per fare gli auguri alla mamma in occasione della sua festa! Spagnolo : Feliz día de la madre. Chiosate il vostro biglietto di auguri per la Festa della Mamma questa frase e un simpatico “olè”. In un attimo vi sembrerà di suonare delle nacchere o passeggiare sulla Rambla!

: Feliz día de la madre. Chiosate il vostro biglietto di auguri per la Festa della Mamma questa frase e un simpatico “olè”. In un attimo vi sembrerà di suonare delle nacchere o passeggiare sulla Rambla! Tedesco : Alles gute zum Muttertag. Lo sappiamo, questa non è una lingua morbida, eppure questa volta gli auguri per le mamme hanno comunque un suono pieno di amore!

: Alles gute zum Muttertag. Lo sappiamo, questa non è una lingua morbida, eppure questa volta gli auguri per le mamme hanno comunque un suono pieno di amore! Cinese : 母亲节快乐. Tosta eh… Si pronuncia Muqīn jié kuàilè e donerà un tocco orientale a tutto ciò che state organizzando per celebrare la Festa della Mamma con un augurio originale!

: 母亲节快乐. Tosta eh… Si pronuncia Muqīn jié kuàilè e donerà un tocco orientale a tutto ciò che state organizzando per celebrare la Festa della Mamma con un augurio originale! Greco: καλή ημέρα της μητέρας. Si pronuncia kalí iméra tis mitéras e questi auguri per la Festa della Mamma hanno un sapore nettamente estivo!

Abbiamo come si dice Buona Festa della Festa della Mamma in tutte le lingue del mondo e ora siete pronti per fare degli auguri pazzeschi e super poliglotti!