In Spagna possiamo trovare dentro il meraviglioso parco del Buen Retiro di Madrid un palazzo di cristallo che sembra uscito da una fiaba.

I viaggiatori più esperti saranno quasi abituati ad ammirare meraviglie di tutti i tipi, ma questa sembra uscita da un libro di favole: un palazzo di cristallo. Si trova in Spagna, nello specifico nella città di Madrid: un luogo incantato che vale la pena visitare, rimarrete estasiati.

Qui, nel parco del Buen Retiro si incontrano bellezze di vario genere, da quelle naturali a quelle storiche, un punto di ritrovo da vedere almeno una volta nella vita.

Il palazzo di cristallo della Spagna

Dentro questo verdeggiante parco che in questa stagione sboccia nel vero senso della parola, si trova una delle strutture più famose e iconiche di tutta la Spagna: il Palazzo di Cristallo.

Questa incredibile opera architettonica è fatta realmente e totalmente in metallo e vetro, risale al XIX secolo, e abbraccia l’affascinante stile vittoriano. L’obiettivo di quest’opera era quella di custodire le più celebri mostre floristiche di tutto il mondo, ad oggi è un simbolo e casa di esposizioni e installazioni artistiche.

La storia del palazzo di Madrid

Il palazzo di cristallo di Madrid inaugurato nel 1887, ad oggi è una delle strutture più amate e fotografate di Madrid. È stato progettato dall’architetto Ricardo Velázquez Bosco con la finalità di diventare una grande serra di una specie vegetale rara dalle Filippine. Di fatto è stato ispirato dal famosissimo Crystal Palace diLondra, creato per la Grande Esposizione.

Il palazzo di cristallo spagnolo si trova proprio sulla riva di un lago artificiale che rende tutto lo scenario ancora più incantato. Al suo interno l’effetto del vetro immerso nel verde del parco crea un legame incredibile, come se fosse una grande cornice.

Oggi come oggi questa meravigliosa struttura lega la flora con l’arte in un magico legame che non può non stupire, visitarlo è un’esperienza unica nel suo genere, soprattutto in primavera. Con le temperature più miti, il sole che attraversa il vetro, crea giochi di luce magici che fanno brillare tutto il palazzo.

In questa meravigliosa opera architettonica, saltuariamente viene versata sul pavimento un po’ d’acqua, infatti chi lo visita è pregato di levare le scarpe e godere dello spettacolo.

Il palazzo di Cristallo di Madrid è un vero e proprio gioiello architettonico che ha saputo legarsi con il bellissimo parco che lo ospita e lo circonda: visitarlo è un’esperienza quasi magica.