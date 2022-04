La guida alle migliori Gelaterie d’Italia 2022: le premiate dal Gambero Rosso. Tutte le informazioni utili.

Con l’arrivo della bella stagione e, finalmente, delle temperature miti non c’è niente di meglio che gustare un buon gelato. Saporito, cremoso e rinfrescante, è l’alimento amato da molti. In cono, coppa o coppetta, in stecco o a biscotto, a un buon gelato non si dice mai di no.

Ma come riconoscere il gelato veramente buono? Naturalmente stiamo parlando di quello artigianale, preparato da esperti gelatieri con gli ingredienti migliori, preferibilmente a chilometro zero.

Un gelato ricco, cremoso, fresco, a base di creme golose, frutta di stagione o esotica. Un gelato a tutti i gusti e per tutti i gusti ma fatto a regola d’arte.

Per saperlo non ci resta che scoprire quali sono le migliori gelaterie d’Italia 2022. In questo ci dà una mano il Gambero Rosso, con i suoi premi e la guida prestigiosa. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche che il cibo più amato e condiviso sui social è italiano. Non si tratta del gelato, che per questo alimento è comunque un fine pasto perfetto.

Migliori Gelaterie d’Italia 2022: le premiate dal Gambero Rosso

Con l’arrivo della stagione calda, il gelato torna protagonista. Tra i dessert e gli spezzafame più amati, quasi nessuno sa resistere a questo alimento che soddisfa il palato e rinfresca. Vero e proprio alimento che in alcuni casi e a certe condizioni può sostituire un pasto, il gelato è irrinunciabile.

Per gustare gelato come si deve, però, è importante scegliere una buona gelateria. Per orientarvi nella ricerca, il Gambero Rosso è uscito un mese fa con la sua annuale Guida alle Gelaterie d’Italia 2022. Un manuale indispensabile per conoscere e visitare le migliori gelaterie italiane.

Il gelato sta diventando un alimento sempre più completo e raffinato, preparato con materie prime di alta qualità, spesso a chilometro zero come dicevamo, e perfino “sostenibile”. Secondo una filosofia che premia territorio e ambiente.

Il gelato si gusta più spesso al tavolo, accompagnato anche da altri dolci di alta qualità, con nuove abitudini gourmet che rappresentano l’estasi dei sensi. Per vivere queste esperienze, ecco quali sono le migliori Gelaterie d’Italia 2022 secondo il Gambero Rosso.

Il massimo livello di una gelateria è riconosciuto con l’assegnazione dei Tre Coni. Ecco le gelaterie italiane premiate

PIEMONTE

Canelin – Acqui Terme (AL)

Marco Serra Gelatiere – Carignano (TO)

Gelati d’Antan – Torino

Mara dei Boschi – Torino

Casa Marchetti – Torino

Nivà – Torino

Ottimo! Buono non basta – Torino

La Tosca – Torino

Soban – Valenza (AL)

Canelin – Acqui Terme (AL) Marco Serra Gelatiere – Carignano (TO) Gelati d’Antan – Torino Mara dei Boschi – Torino Casa Marchetti – Torino Nivà – Torino Ottimo! Buono non basta – Torino La Tosca – Torino Soban – Valenza (AL) LIGURIA

Cremeria Spinola – Chiavari (GE)

Profumo – Genova

Cremeria Spinola – Chiavari (GE) Profumo – Genova LOMBARDIA

La Pasqualina – Almenno San Bartolomeo (BG)

Il Dolce Sogno – Busto Arsizio (VA)

Oasi American Bar – Fara Gerra D’Adda (BG)

Artico – Milano

Ciacco – Milano

Crema – Milano

Lo Gnomo Gelato – Milano

Paganelli – Milano

Pavé – Gelati & granite – Milano

Terra Gelato

Chantilly – Moglia (MN)

L’Albero dei Gelati – Monza

Pallini – Seregno (MB)

VeroLatte – Vigevano (PV)

La Pasqualina – Almenno San Bartolomeo (BG) Il Dolce Sogno – Busto Arsizio (VA) Oasi American Bar – Fara Gerra D’Adda (BG) Artico – Milano Ciacco – Milano Crema – Milano Lo Gnomo Gelato – Milano Paganelli – Milano Pavé – Gelati & granite – Milano Terra Gelato Chantilly – Moglia (MN) L’Albero dei Gelati – Monza Pallini – Seregno (MB) VeroLatte – Vigevano (PV) VENETO

Gelateria Naturale Scaldaferro – Dolo (VE)

Golosi di Natura – Gazzo (PD)

Chocolat – Mestre (VE)

Gelateria Marisa – San Giorgio delle Pertiche (PD)

Dassie – Vero Gelato Artigiano – Treviso

Zeno Gelato e Cioccolato – Verona

Gelateria Naturale Scaldaferro – Dolo (VE) Golosi di Natura – Gazzo (PD) Chocolat – Mestre (VE) Gelateria Marisa – San Giorgio delle Pertiche (PD) Dassie – Vero Gelato Artigiano – Treviso Zeno Gelato e Cioccolato – Verona FRIULI VENEZIA GIULIA

Timballo – Udine

Timballo – Udine EMILIA ROMAGNA

Cremeria Santo Stefano – Bologna

Cremeria Scirocco – Bologna

Stefino – Bologna

Bloom – Modena

Ciacco – Parma

Cremeria Capolinea – Reggio Emilia

Sanelli – Salsomaggiore Terme (PR)

Il Teatro del Gelato – Sant’Agostino (FE)

Cremeria Santo Stefano – Bologna Cremeria Scirocco – Bologna Stefino – Bologna Bloom – Modena Ciacco – Parma Cremeria Capolinea – Reggio Emilia Sanelli – Salsomaggiore Terme (PR) Il Teatro del Gelato – Sant’Agostino (FE) TOSCANA

Gelateria della Passera – Firenze

Chiccheria – Grosseto

De’ Coltelli – Pisa

Dondoli – San Gimignano (SI)

Gelateria della Passera – Firenze Chiccheria – Grosseto De’ Coltelli – Pisa Dondoli – San Gimignano (SI) MARCHE

Paolo Brunelli – Senigallia (AN)

Paolo Brunelli – Senigallia (AN) LAZIO

Gretel Factory – Formia (LT)

Greed Avidi di Gelato – Frascati (RM)

Fatamorgana – Roma

La Gourmandise – Roma

Otaleg! – Roma

Stefano Ferrara Gelato Lab – Roma

Torcè – Roma

Gretel Factory – Formia (LT) Greed Avidi di Gelato – Frascati (RM) Fatamorgana – Roma La Gourmandise – Roma Otaleg! – Roma Stefano Ferrara Gelato Lab – Roma Torcè – Roma ABRUZZO

Gelaterie Duomo – Il Paradiso del gelato – L’Aquila

Gelaterie Duomo – Il Paradiso del gelato – L’Aquila CAMPANIA

Di Matteo – Torchiara (SA)

Cremeria Gabriele – Vico Equense (NA)

Di Matteo – Torchiara (SA) Cremeria Gabriele – Vico Equense (NA) PUGLIA

G&Co – Tricase – (LE)

G&Co – Tricase – (LE) BASILICATA

Emilio – Maratea (PZ)

Officine del gusto – Pignola (PZ)

Emilio – Maratea (PZ) Officine del gusto – Pignola (PZ) SICILIA

Cappadonia Gelati – Palermo

Cappadonia Gelati – Palermo SARDEGNA

I Fenu Gelateria e Pasticceria – Cagliari

Dolci Sfizi – Macomer (NU)

Premi speciali

Accanto all’assegnazione dei Coni, il Gambero Rosso attribuisce anche dei Premi speciali alle gelaterie italiane, per categorie specifiche.

Il premio per il Miglior Gelato al Cioccolato va alla gelateria Fiordipanna, di Cornaredo, in provincia di Milano e al gelatiere Osvaldo Palermo.

Invece, il premio al Miglior Gelatiere Emergente va a una donna, Erika Quattrini de Il Pinguino Quattrini a Falconara Marittima, provincia di Ancona.

Alla Gelateria Moou di Torino va il Premio Sostenibilità, per l’utilizzo di attrezzature innovative che consentono un risparmio di CO2, acqua ed energia elettrica.

C’è anche il premio per il Miglior Gelato Gastronomico, assegnato a L’Albero dei Gelati, di Monza. Infine, il Premio per la Valorizzazione delle Produzioni Locali va a Materica, di Sondrio, a Gianfranco Cerletti e Sonia Moroni, per l’utilizzo dei prodotti della Valtellina.

Per ulteriori informazioni: www.gamberorosso.it/notizie/guida-gelaterie-ditalia-2022-del-gambero-rosso-tutti-i-premi