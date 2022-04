Dove vive l’upupa in Italia? Significato, leggende e curiosità

Cosa significa avvistare un’upupa e dove vive questo straordinario uccello in Italia? Ecco tutto quello che occorre sapere

La primavera, si sa, è foriera di novità, di rinnovamento, di natura che rinasce e di animali che celebrano la vita e l’amore. Non sarà quindi così strano, guardando fuori dalla finestra, avvistare magari qualche uccellino particolare, come l’upupa. Avete presente l’uccello simbolo della Lipu, la Lega Italiana Protezione Uccelli? Bene, questo animale vive anche dalle nostre parti, in Italia, e questo è il momento giusto per vederlo dal vivo.

Si tratta di uno degli uccelli più vistosi che possiamo incontrare nella zona mediterranea per via dei suoi colori che vanno dal rosso all’arancione acceso, con la coda bianca e nera e una crestina che si drizza sulla testa. Certo, è un animale schivo, seppure vistoso, quindi avvistarlo non è facilissimo, ma la primavera è senza dubbio il momento in cui si può essere più fortunati.

Upupa, come mai si chiama così e come riconoscerla

L’upupa si chiama così perché questo nome ricorda il suono che emette soprattutto durante il periodo riproduttivo. Il verso del maschio infatti suona come un cupo “hup-hup” ripetuto. Il momento migliore in cui possiamo vederla è marzo e aprile, infatti insieme alle rondini, segnalano l’arrivo della primavera. Per poterla riconoscere, oltre al piumaggio e alla cresta erettile c’è poi un altro elemento importante, il tipo di volo definito a farfalla ossia con brevi e regolari battiti di ala.

Dove vive l’upupa in Italia

Dove vive l’upupa? Come abbiamo anticipato vive in una zona particolarmente ampia dell’Europa mediterranea, ma anche dell’Africa e arriva fino al Giappone. Ama luoghi piuttosto secchi dove nidificare. Pur essendo un animale schivo, come abbiamo anticipato, l’upupa riesce anche a convivere bene con l’uomo, per questo noi possiamo osservarla magari negli uliveti o nei frutteti.

Cosa significa vedere un’upupa: miti e leggende

Il significato dell’upupa è molto particolare. In Egitto veniva considerato come un uccello sacro mentre, secondo la mitologia greca, era invece un uccello spregevole per via del becco lungo e sottile che riporta alla mente una natura piuttosto violenta.

In Scandinavia invece veniva considerata come presagio di guerra. Discorso diverso invece nei Paesi Baltici dove l’upupa poteva far comunicare il regno dei vivi con quello dei morti.

Ora siete pronti per avvistare l’upupa nelle nostre campagne! Abbiamo scoperto dove vive l’upupa in Italia, come riconoscerla e avvistarla e anche il significato e le leggende legate a questo straordinario uccello!