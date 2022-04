Da non perdere i nuovi fantastici sconti dell’alta velocità per viaggiare il 1° maggio. Tutte le informazioni utili.

In arrivo nuovi imperdibili sconti per viaggiare in Italia a bordo del treno alta velocità. Un’offerta valida anche per il 1° maggio. Da prendere al volo.

Anche questa settimana, come ogni venerdì (alle volte anche il giovedì), è uscita la promozione del codice sconto di Italo Treno per viaggiare a prezzi low cost con l’alta velocità.

Un’occasione da non perdere se avete bisogno di spostarvi su e giù per l’Italia, con lunghi viaggi da una città all’altra. Con il treno alta velocità arrivate direttamente in centro, senza problemi di trasferimento dall’aeroporto e soprattutto senza bisogno di dannarvi per il parcheggio.

La promozione di questa settimana, poi, è particolarmente attraente perché parte per viaggi dal 29 aprile, dunque è incluso anche il 1° maggio. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Sconti con l’alta velocità per viaggiare il 1° maggio

In questo lungo weekend del 25 aprile, la promozione del codice sconto di Italo è ancora più invitante, non solo per gli sconti sul biglietto del treno fino al 40% ma anche perché con il lunedì di festa avete un giorno in più per acquistare l’offerta. Infatti, questo fine settimana la promozione è valida fino a martedì 26 aprile alle ore 14.00 (attenzione all’orario!).

Le offerte per biglietti scontati si applicano ai viaggi a partire da venerdì 29 aprile, dunque è incluso il weekend del 1° maggio. Potete approfittarne anche per raggiungere Milano, dove quel weekend si svolgerà Fa’ la cosa giusta!, fiera della sostenibilità e del consumo responsabile (quest’anno a ingresso gratuito). Oppure potete visitare tante altre belle città italiane e partecipare ai festeggiamenti del 1° maggio.

Questa settimana il periodo di viaggio valido per l’offerta ha anche un termine di scadenza finale: il 6 agosto 2022. Dunque è inclusa anche una parte importante dell’estate, oltre che il ponte del 2 giugno. Un motivo in più per approfittare della promozione.

Il codice sconto di questa settimana è MAGIC. Come sempre, la promozione si applica agli ambienti Smart e Prima, per le tariffe Low Cost ed Extra. L’offerta è soggetta a disponibilità e non è cumulabile con le altre offerte di Italo.

Questa settimana i posti sui treni alta velocità di Italo acquistabili con il codice sconto sono 650mila. Gli sconti sui biglietti vanno dal 20% al 40%.

Per acquistare il vostro biglietto scontato è sufficiente andare sul sito web ufficiale di Italo Treno e nel form apposito che trovate in home page, inserire gli estremi del vostro viaggio (stazione di partenza e di arrivo, giorni e orari di viaggio, numero dei passeggeri) e poi inserire nell’apposito box il codice promo MAGIC.

Per ulteriori informazioni sulla promozione del codice sconto di Italo Treno: www.italotreno.it/it/offerte-treno/codicepromo

Altre promozioni

Non solo Italo, altre promozioni per viaggiare con il treno alta velocità sono offerte anche da Trenitalia. Una imperdibile è l’offerta weekend andata e ritorno con lo sconto del 40% a bordo delle Frecce (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca) e anche degli Intercity giorno.

Sulle Frecce l’offerta è valida per tutti i livelli di servizio, escluso il Salottino. Si può modificare l’ora di partenza una sola volta per ciascun biglietto di andata e ritorno e fino alla partenza del treno. L’offerta è non rimborsabile e può essere acquistata fino alle ore 24 del quinto giorno precedente la partenza.

Per acquistarla è sufficiente selezione l’opzione andata e ritorno, sul sito web di Trenitalia, e scegliere l’offerta A/R weekend sia per il viaggio di andata che per il viaggio di ritorno. Lo sconto del 40% verrà applicato ad entrambi i viaggi.

Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/andata_e_ritornoweekend.html

Infine, anche Trenitalia propone una sua promozione codice sconto per l’alta velocità. La promozione offre uno sconto 30% sui biglietti in classe Super Economy a bordo dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca.

La promozione è valida fino a lunedì 25 aprile alle ore 22.00 e si applica ai viaggi dal 30 aprile al 30 luglio 2022. Dunque, anche questa offerta è per il 1° maggio, il 2 giugno e una parte delle vacanze estive.

I biglietti scontati si acquistano sul sito web o sulla App di Trenitalia, biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e chiamando il Call Center, inserendo il codice APRILE22. Inoltre, con la nuova opzione tiRimborso i biglietti Super Economy sono rimborsabili.

Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/promo_extra_scontosupereconomy.html?cid=tcom