Ponte del 25: gli orari migliori per mettersi in viaggio

Il ponte del 25 Aprile è alle porte, la giusta mossa per viversi bene queste vacanze è conoscere gli orari migliori per mettersi in viaggio.

Ci stiamo avvicinando al ponte del 25 aprile, il momento perfetto per ritagliarci del tempo per una vacanza extra ma attenzione a non farci rovinare il viaggio dal traffico. Ecco perchè è indispensabile conoscere gli orari migliori per mettersi in viaggio.

In Italia siamo ricchi di mete incredibili per le nostre vacanze ma non dobbiamo mai trascurare il viaggio, soprattutto se ci muoviamo con l’automobile o in moto.

Ponte del 25 Aprile: prima di metterci in viaggio controlliamo bene gli orari

Possiamo passare questo ponte del 25 Aprile in tantissimi borghi splendidi, mare, montagna, laghi abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. Ma occhio all’orario di partenza, potrebbe influenzare tutta la vacanza.

Le previsioni di traffico del lungo weekend dicono che questo ponte potrebbe essere da bollino rosso, in particolar modo se consideriamo le entrate e le uscite delle città grandi.

Per il ponte del 25 aprile è previsto traffico intenso sulle autostrade in particolare il 22, il 23 e il grande rientro del 25.

Chi sceglie l’automobile per muoversi in queste vacanze non può non considerare il fattore traffico, è previsto infatti il picco per la giornata di venerdì 22, in particolare nelle ore che vanno dal pomeriggio tardi fino alla sera e poi tutta la giornata del 25 aprile.

È normale, considerando gli anni di Pandemia che ci portiamo sulle spalle, questo ponte primaverile è un’occasione per ritagliarsi un po’ di tempo per rilassarsi. Ecco perchè è fondamentale che niente venga lasciato al caso, la pianificazione in tal senso è oro.

È importante anche informarsi sui divieti di circolazione, è stato confermato che il divieto per i mezzi pesanti è per il 24 e 25 dalle 9 alle 22.

Un buon compromesso per evitare le file interminabili è di organizzare il nostro viaggio in orari poco canonici, ad esempio la mattina presto o la sera tardi. Ad ogni modo è sempre consigliato rimanere informati e monitorare il traffico, collegandosi al sito del CCISS.

Il ponte del 25 Aprile è un’occasione formidabile per godersi quest’aria primaverile, ma non lasciate niente al caso, soprattutto se siete in macchina. Gli orari in tal senso potrebbero fare la differenza più che la scelta della destinazione.