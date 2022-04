Concorso Borgo dei Borghi 2022: ecco chi è il vincitore di questa edizione del programma di Rai3. Tutte le notizie.

La sera di domenica 17 aprile, a Pasqua, è stato proclamato il vincitore della nona edizione del concorso il Borgo dei Borghi. La premiazione è avvenuta nel corso dell’omonima trasmissione di Rai3 condotta da Camila Raznovich, spin off del Kilimangiaro.

Ogni anno, la sera di Pasqua viene eletto il borgo italiano più bello, il Borgo dei Borghi appunto, tra 20 partecipanti, ognuno per regione.

Il vincitore e la classifica finale sono il risultato della combinazione dei voti espressi dal pubblico online e di quelli della giuria di esperti. L’edizione 2022 del Borgo dei Borghi è stata vinta per la prima volta dalla regione Veneto con un piccolo centro molto caratteristico, famoso per il suo vino. Scopriamo il vincitore, il podio e la classifica generale.

Borgo dei Borghi 2022: ecco chi è il vincitore

Il pittoresco borgo di Soave, in provincia di Verona, è stato proclamato vincitore del Borgo dei Borghi 2022. Il borgo più bello d’Italia, sbaragliando l’agguerrita concorrenza di altri 19 incantevoli borghi italiani, tra cui Ventotene, Trevi, Vico del Gargano e Levico Terme. Per citare alcuni nomi famosi.

Si tratta della prima volta che la regione Veneto vince il concorso con un suo borgo. Un concorso importante, che in questi anni ha dato un contributo fondamentale nel far conoscere gli italiani tanti borghi incantevoli, finora poco conosciuti.

Il vincitore dell’edizione 2022, Soave, è un piccolo comune di circa 7mila abitanti, già Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e conosciuto per il suo vinco bianco DOC a cui dà il nome. Il monumento principale del borgo è l’imponente Castello Scaligero che svetta su una collina che domina il centro abitato. Tutto intorno si estendono le coltivazioni di vite, tra pianura e collina. Mentre in lontananza si stagliano i Monti Lessini.

Il borgo di Soave ha conservato l’antica cinta muraria, risalente al nel 1369, che racchiude il nucleo storico del centro abitato e la collina del castello.

Intorno al borgo, inoltre, si sviluppa “La Strada del Vino”, un percorso di circa 50 chilometri nella natura, con diversi sentieri per escursioni, anche in mountain bike e a cavallo. Soave si trova a circa 30 chilometri a est di Verona.

Sul podio del Borgo dei Borghi 2022 salgono al secondo posto il borgo di Millesimo, in provincia di Savona, per la regione Liguria, e al terzo posto quello Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo per la Toscana.

La classifica del Borgo dei Borghi 2022

Ecco la classifica finale dei 20 borghi, uno per regione, che hanno partecipato all’edizione 2022 del concorso il Borgo dei Borghi.

Soave (Veneto) Millesimo (Liguria) Castelfranco Piandiscò (Toscana) Navelli (Abruzzo) Vico del Gargano (Puglia) Sutera (Sicilia) Riccia (Molise) Pergola (Marche) Cabras (Sardegna) Tremezzo (Lombardia) Oriolo (Calabria) Trevi (Umbria) Pietragalla (Basilicata) Compiano ( Emilia Romagna) Varallo (Piemonte) Sant’Agata sui Due Golfi (Campania) Levico Terme (Trentino Alto Adige) Clauiano (Friuli Venezia Giulia) Ventotene (Lazio) Verres (Valle D’Aosta)

La giuria di esperti del concorso il Borgo dei Borghi 2022 è stata composta da Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica in tv e sul web, Piergiorgio Odifreddi, matematico, logico, saggista e accademico italiano e Jacopo Veneziani, storico dell’arte specializzato alla Sorbona di Parigi e ospite fisso del programma Le parole su Rai3.

Nel 2021 il concorso il Borgo dei Borghi era stato vinto da Tropea, famoso borgo e importante centro balneare della Calabria, in provincia di Vibo Valentia.

Per ulteriori informazioni: www.rai.it/borgodeiborghi