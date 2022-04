Offerte di lavoro da non perdere: l’Armani Hotel di Milano assume: tutte le informazioni utili da conoscere.

Per chi vuole lavorare nel settore alberghiero sono in arrivo interessanti offerte di lavoro dall’Armani Hotel di Milano.

Il prestigioso hotel di lusso sta per lanciare il suo primo Recruiting Day, per la ricerca di tante figure professionali da impiegare nella sua struttura.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle offerte di lavoro dell’Armani Hotel Milano. Quali sono le figure professionali ricercate e come presentare la propria candidatura.

L’Armani Hotel di Milano assume: tutte le informazioni utili

I professionisti del settore alberghiero con esperienza avranno l’imperdibile opportunità di lavorare nel prestigioso Armani Hotel di Milano. L’hotel 5 stelle di lusso, infatti, è alla ricerca di diverse figure professionali da assumere nel proprio organico.

Per fare questo, l’Armani Hotel ha lanciato un Recruiting Day che si terrà nei giorni di mercoledì 27 e giovedì 28 aprile. Le figure professionali richieste, da assumere nei diversi reparti dell’albergo, sono quelle per i reparti food & beverage, cucina, front office, Spa e uffici.

Si tratta, dunque, di diversi profili tra baristi, camerieri, cuochi, impiegati. receptionist ed estetisti. Nel dettaglio, sono aperte le posizioni per: assistant bar manager, bar tender, chef de rang e commis de rang, per la cucina commis de partie, mentre al front office si cercano guest service supervisor e guest service agent. Tra le figure richieste ci sono anche quelle di beauty therapist per la Spa e di Hr generalist e income auditor per gli uffici.

Potranno partecipare al Recruing Day soltanto i candidati ritenuti in linea con i profili ricercati, che hanno maturato esperienza in posizioni analoghe nel settore alberghiero di lusso, hanno un’ottima conoscenza della lingua inglese e possibilmente di un’altra lingua straniera. I candidati in possesso di questi requisiti potranno inviare il proprio curriculum via mail e se i loro profili saranno ritenuti corrispondenti a quelli cercati riceveranno via mail un invito di partecipazione direttamente al Recruiting Day dall’Ufficio HR (risorse umane).

La candidatura va inviata all’indirizzo mail hrmilano@armanihotels.com, specificando nell’oggetto la posizione di interesse.

Info: www.armanihotelmilano.com