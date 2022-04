Come fare gli auguri di Pasqua 2022: frasi semplici, brevi e auguri simpatici

State cercando delle frasi per gli Auguri di Buona Pasqua 2022 che siano semplici, ma allo stesso tempo originali e simpatici? Le abbiamo trovate per voi.

Manca ormai pochissimo alla Pasqua 2022 e molto probabilmente, visto il bel tempo e le temperature miti, non vorrete stare in casa, ma uscire con gli amici. Non si può però non mandare almeno un messaggio di auguri di buona Pasqua ad amici e parenti. Non servono tantissime parole, bastano magari delle frasi semplici, o brevi, oppure degli auguri di Pasqua originali e simpatici.

Tuttavia lo sappiamo, non sempre siamo dotati di così tanto estro da riuscire ad inventare degli auguri e delle frasi ben augurali da inviare via whatsapp in autonomia. Ecco allora che noi di Viagginews, tra un itinerario e l’altro vi suggeriamo anche qualche frase interessante da mandare come messaggio di auguri di Buona Pasqua 2022.

Frasi semplici Auguri Pasqua 2022

Cominciamo con delle frasi semplici per gli auguri di Pasqua perfetta da inviare anche ai colleghi o al capo in ufficio.

Tantissimi auguri di Buona Pasqua a te e famiglia, che possiate passare una giornata all’insegna dell’amore e delle condivisione.

Auguri di Buona Pasqua a te e a tutte le persone che ami, riunitevi in questa giornata così speciale e trascorrete una bella giornata.

Felice Pasqua a te e a tutti coloro che ami e a cui vuoi bene.

Auguri di Buona Pasqua brevi

In questo caso gli esempi sono quasi superflui. Gli auguri di Pasqua 2022 brevi sono composti da poche parole. Potrete scegliere tra la classica formula: “Auguri di Buona Pasqua a te o famiglia”, alternando magari con Felice Pasqua, oppure Serena Pasqua.

Frasi simpatiche e originali per Pasqua 2022

Discorso diverso invece per gli auguri di Pasqua 2022 originali e simpatici da inviare magari su Whatsapp. Qui ci vuole nettamente più simpatia e magari puntare su qualche frase simpatica. Ecco degli esempi:

Tanti auguri di Buona Pasqua 2022, cerca di non rubare tutte le uova al coniglio pasquale che la prova costume si avvicina!

Per questa Pasqua 2022 hai già chiamato il tuo medico? Perchè? Con tutto quello che mangeremo dovremo farci fare una dieta subito!

Volevo regalarti un bell’uovo di Pasqua quest’anno, ma poi ho pensato alla tua prova costume e l’ho mangiato io.

Chi ti dice che sei troppo grande per l’Uovo di Pasqua forse non hai capito che lo devi mangiare, non infilartici dentro.

La vita è come la sorpresa delle uova di Pasqua: hai sempre grandi aspettative, ma dentro trovi sempre delle macchine da montare.

Che ne dite? Abbiamo trovato le frasi di auguri di buona Pasqua migliori per voi e per rispondere alle vostre esigenze?