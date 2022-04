By

Tutto sulle ultime Anticipazioni su Pechino Express 2022: sesta tappa con un conduttore speciale. Cosa dovete sapere.

Prosegue in Uzbekistan il viaggio dei concorrenti di Pechino Express 2022, giunto alla sesta tappa. Nella puntata di giovedì 14 aprile avremo tante nuove sorprese.

Le 6 coppie rimaste in gara proseguiranno la loro avventura lungo la Via della Seta, con un viaggio di ben 643 chilometri ancora in Uzbekistan, sula Rotta dei Sultani. Sarà la tappa più lunga di tutta la stagione, prima di arrivare i Giordania.

Ma ecco le novità che ci attendono e che attendono i viaggiatori.

Anticipazioni Pechino Express 2022: sesta tappa con un conduttore speciale

Dalla quinta tappa Pechino Express 2022 ha un nuovo conduttore: Enzo Miccio, che ha sostituito Costantino della Gherardesca, infortunato. A sua volta, Miccio aveva abbandonato il viaggio dopo l’incidente avvenuto nella terza tappa. Ora lo rivedremo nelle vesti di conduttore, fino a quando non tornerà il padrone di casa.

Le coppie ancora in viaggio dovranno affrontare nuove sfide lungo la strada. Dopo la tappa ad Kuhna Ark Citadel, i concorrenti partiranno dalla città di Bukhara, importante città dell’Uzbekistan e snodo commerciale della via della Seta, quindi raggiungeranno la mitica Samarcanda, anticamente la città più ricca di tutta l’Asia centrale, dove affronteranno la prova viaggio. La tappa finale sarà nella capitale Tashkent, con la sua singolare commistione architettonica tra edifici post-sovietici e madrasse islamiche.

I viaggiatori saranno guidati da Enzo Miccio, che sarà intransigente ma premuroso, pronto a sottoporre i concorrenti alle prove più impegnative.

La prossima puntata, il viaggio di Pechino Express arriverà in Giordania, un altro emozionante Paese, penultima tappa prima degli Emirati Arabi con il traguardo nella finalissima di Dubai.

Le coppie ancora in gara sono: Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, I Fidanzatini, Victoria Cabello e Paride Vitale, I Pazzeschi, Fru e Aurora Leone, Gli Sciacalli, Nikita Pelizon e Helena Prestes, Italia-Brasile, Bugo e Cristian Dondi, Gli Indipendenti, poi Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, Mamma e Figlia.

Pechino Express è trasmesso tutti i giovedì sera su Sky Uno, alle 21.15, in streaming su Now e on demand su SkyGo.