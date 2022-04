Prepara un pranzo di Pasqua sostenibile come un vero chef del futuro

Cosa mangiare a Pasqua per celebrare questa giornata in modo green, ecologico e sostenibile. Proprio come stanno facendo i più importanti chef. Ecco i consigli del WWF.

Si sta avvicinando la Pasqua! Finalmente molti di noi potranno festeggiarla all’aperto, con la propria famiglia, liberi da problemi e da preoccupazioni legate alla pandemia da Coronavirus.

Tuttavia, resta un periodo storico molto particolare quello che stiamo vivendo per via della guerra tra Russia e Ucraina. Per questo motivo, soprattutto per una questione umana, non possiamo non comportarci in modo consapevole. Nemmeno nei giorni di festa e nemmeno quando prepariamo il nostro Menù di Pasqua. Noi, proprio come gli chef dei ristoranti, vogliamo evitare gli sprechi e utilizzare il più possibile prodotti naturali. Per questo arrivano i consigli del WWF da non dimenticare!

Consigli e idee per il pranzo di Pasqua: come fare un menù sostenibile

Il WWF ha elaborato una serie di consigli green per una Pasqua sostenibile, soprattutto a tavola. Non è solo un’esigenza che abbiamo noi. Sono sempre di più gli chef di fama mondiale che prestano attenzione agli sprechi, cercano di riutilizzare i cosiddetti “avanzi” e puntano su una spesa sostenibile e a chilometro zero. Seguendo queste semplici dritte si potrà festeggiare questa giornata speciale in modo ecologico e rispettoso dell’ambiente e della natura.

Per il Menù di Pasqua, potreste pensare di optare per dei prodotti il più possibile a chilometri zero e che siano di stagione . Questa tipologia di scelta consapevole aiuta non solo l’ambiente, riducendo i consumi legati al trasporto degli alimenti, ma fa anche bene al nostro corpo perché frutta e verdura di stagione sono ricche di quelle vitamine di cui abbiamo bisogno in quel determinato periodo dell’anno.

. Questa tipologia di scelta consapevole aiuta non solo l’ambiente, riducendo i consumi legati al trasporto degli alimenti, ma fa anche bene al nostro corpo perché frutta e verdura di stagione sono ricche di quelle vitamine di cui abbiamo bisogno in quel determinato periodo dell’anno. Quando vi recherete al supermercato per comprare gli ingredienti necessari a realizzare il vostro menù pasquale, oltre a prediligere frutta e verdura di stagione, ricordate di non esagerare. Fare la spesa in modo consapevole durante le feste è fondamentale per ridurre al minimo gli sprechi. Se comprate prodotti che sapete consumare in pochi giorni, selezionate ad esempio quelli che stanno per scadere. Così tutti faremo la nostra parte.

durante le feste è fondamentale per ridurre al minimo gli sprechi. Se comprate prodotti che sapete consumare in pochi giorni, selezionate ad esempio quelli che stanno per scadere. Così tutti faremo la nostra parte. Se ci sono tanti avanzi mai buttare . O distribuite il rimanente tra amici e parenti, oppure congelate quello che è possibile e il resto riutilizzatelo con fantasia. Dagli arancini con il riso avanzato, passando a delle torte salate… date sfogo al vostro estro culinario: l’importante è non sprecare mai il cibo.

. O distribuite il rimanente tra amici e parenti, oppure congelate quello che è possibile e il resto riutilizzatelo con fantasia. Dagli arancini con il riso avanzato, passando a delle torte salate… date sfogo al vostro estro culinario: l’importante è non sprecare mai il cibo. Fate attenzione anche alla tipologia di uova di Pasqua che comprerete. Cercate sempre di acquistare prodotti con il cioccolato dotato della certificazione bio e che rispetti i criteri di sostenibilità. Controllate che ci sia il bollino Fairtrade, ad esempio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWF Italia (@wwfitalia)

Questi sono solo alcuni dei consigli del decalogo per una Pasqua sostenibile del WWF potete seguirli tutti, per festeggiare nel modo più ecologico possibile e rendere questa celebrazione ancora più significativa.