3 tendenze di viaggio per le vacanze di Pasqua 2022 che vi stupiranno

Quali sono i trend di viaggio per i ponti primaverili e le vacanze di Pasqua 2022? Dove vogliono andare gli italiani in vacanza?

Sperando che le condizioni meteorologiche siano dalla nostra parte, i ponti di primavera sono la soluzione ideale per partire e regalarsi un weekend di vacanza. In questa stagione si possono visitare grandi città europee godendo di un clima mite e soleggiato, ma allo stesso tempo anche organizzare escursioni e camminate nella natura.

Ma quali sono i trend di viaggio per le vacanze di Pasqua e i prossimi fine settimana di vacanza? Secondo un’analisi accurata svolta dal portale Campeggi.com gli italiani per questi viaggi primaverili scelgono località di mare oppure ai parchi divertimento. Ma dove? Quali sono le mete più quotate e ambite?

I trend per i viaggi di primavera

Campeggi.com ha svolto un’indagine tra moltissimi italiani che hanno intenzione di partire per le vacanze in queste vacanze di Pasqua e di primavera e il risultato è stato chiaro. Le mete più gettonate sono la Toscana, soprattutto Livorno, e l’Emilia Romagna. Non si tira indietro la Toscana con tante città d’arte come Firenze che guidano la classifica delle mete da scoprire. Ma non solo, oltre al relax in spiaggia e nelle località di mare dove godere del sole, emerge una chiara tendenza improntata all’intrattenimento: chi parte in questo periodo dell’anno vuole andare nei parchi divertimento.

La tendenza per la bella stagione: i parchi divertimento

Come mai i parchi divertimento? La motivazione è abbastanza semplice da capire se guardiamo a cosa abbiamo vissuto fino ad oggi. Riuscire a godersi un po’ di relax spensierato con la famiglia in località come Gardaland o Mirabilandia, significa ritrovare un po’ la vita pre-Covid.

Il must have per le vacanze di Pasqua: un alloggio comodo

Grazie a questa indagine capiamo poi che gli italiani che stanno per partire non optano per campeggi o camper, sono alla ricerca del comfort. Anche questa decisione è piuttosto comprensibile: dopo anni di vacanze, ponti e festività trascorse a casa ora che si parte in qualche modo non si bada a spese!

Le idee di viaggio, per Pasqua, ma anche per l’estate e la primavera, sono comunque tante e variegate. Ognuno di noi ha le sue esigenze e preferenze. Ma voi? Avete già deciso qual è la meta giusta per trascorrere degnamente le ferie o i giorni di relax che avrete a disposizione?