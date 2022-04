Adoriamo la colazione al bar, ma abbiamo provato a rinunciarci per due settimane e abbiamo scoperto cosa possiamo fare con i soldi risparmiati.

Non tutti, ma molti di noi, al mattino fanno talmente tanta fatica a carburare e a mettersi in moto che la colazione la fanno al bar. Molto più comodo e anche molto più buono, bisogna ammetterlo. Però è una spesa, non possiamo nasconderci dietro ad un dito.

Non parliamo di miliardi ma abbiamo fatto la prova e rinunciando a una colazione media al bar per due settimana abbiamo scoperto quanto si risparmia e quali sono le attività e le esperienze che si possono fare con quella cifra. E sì, c’è da rimanere a bocca aperta.

Quanto si risparmia rinunciando alla colazione per 2 settimane

Il nostro test è stato semplice, siamo andati al bar con costanza, come tanti e abbiamo notato che in media si spendono circa 3 euro. Un caffè o un cappuccino insieme a una brioche ci fanno raggiungere questa cifra. Ma siamo stati un po’ larghi perché molti prendono magari il latte di soia, o le brioche vegane che hanno prezzi un po’ più elevati. Abbiamo quindi preso una media di 4 euro al giorno per la colazione e moltiplicandola per 14 giorni il risultato è semplice. In due settimane abbiamo speso circa 56 euro.

Biglietti aerei, serate al museo e una tenda nuova: cosa fare con i soldi risparmiati

Senza nulla togliere al bar e anzi, continuiamo ad andarci e aiutiamo assolutamente l’economia locale, questo esperimento, fatto una volta ogni tanto, può sicuramente aiutarci a mettere da parte qualcosa che potremmo poi decidere noi come riutilizzarlo! Neanche a dirlo noi ci siamo subito catapultati a controllare quali esperienze si possono fare con una cifra di circa 50 euro.

Biglietto aereo : vista la quantità di promozioni che le maggiori compagnie aeree low cost stanno portando avanti trovare un biglietto aereo a 50 euro è più che fattibile. Anzi, in alcuni casi, potreste anche farci andata e ritorno!

: vista la quantità di promozioni che le maggiori compagnie aeree low cost stanno portando avanti trovare un biglietto aereo a 50 euro è più che fattibile. Anzi, in alcuni casi, potreste anche farci andata e ritorno! Lezione di surf: più o meno, per una prima lezione di surf comprensiva di assicurazione, muta e tavola da scuola a noleggio, la quota è proprio di 50 euro. E il divertimento non ha assolutamente prezzo.

più o meno, per una prima lezione di surf comprensiva di assicurazione, muta e tavola da scuola a noleggio, la quota è proprio di 50 euro. E il divertimento non ha assolutamente prezzo. Tenda da campeggio : la natura chiama e con i soldi risparmiati dalla colazione al bar per 14 giorni potrete comprarvi anche una discreta tenda per due persone!

: la natura chiama e con i soldi risparmiati dalla colazione al bar per 14 giorni potrete comprarvi anche una discreta tenda per due persone! Biglietto per un evento sportivo, musicale o culturale: che sia una mostra, un live, un’esposizione o una partita sappiate che monitorando bene i posti disponibili riuscirete a trovare non solo un biglietto, ma anche due!

Queste sono solo alcune idee, in realtà le cose e le esperienze a tema viaggio che si possono acquistare con 50 euro sono molte altre. Provare per credere!