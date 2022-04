In arrivo super offerte di voli low cost a 5 euro: l’occasione da prendere subito. Tutte le informazioni utili.

Si moltiplicano le offerte di voli low cost in vista della grande stagione delle vacanze, da Pasqua fino all’estate. Le compagnie aeree, sempre più agguerrite e intenzionate a recuperare gli affari persi nei mesi più gravi della pandemia, aprono nuove rotte, aumentano le frequenze dei voli e lanciano prezzi competitivi.

Tra le ultime occasioni da non lasciarsi sfuggire per nulla al mondo, segnaliamo le super offerte di voli a soli 5 euro. Non solo per l’andata ma anche per il ritorno! Una promozione unica e imperdibile per viaggiare in Italia e anche in Europa al costo complessivo di soli 10 euro.

L’eccezionale proposta di voli super low cost è di Volotea. La compagnia aerea spagnola ha deciso di lanciare la promozione per festeggiare i 10 anni di anniversario. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Vi ricordiamo anche i voli per la Sardegna di Volotea per la prossima estate.

Volotea festeggia 10 anni e lo fa insieme ai suoi clienti, offrendo loro straordinarie occasioni di voli low cost a soli 5 euro a tratta. Con ampie possibilità di pagare la stessa tariffa anche per il viaggio di ritorno. Non solo per destinazioni in Italia, ma anche verso mete europee.

Chi l’avrebbe mai detto di pagare solo 10 euro per un volo andata e ritorno tra Bologna e Olbia, Verona e Barcellona, Milano Bergamo e Lampedusa? Eppure queste sono solo alcune delle tante offerte che trovate sul sito web di Volotea. Accorrete ad acquistarle! La promozione è per volare nei mesi di aprile e maggio. Le tariffe sono soggette a disponibilità.

I voli in offerta a 5 euro a tratta sul sito web di Volote per l’Italia e l’Europa:

Da Olbia a Verona

Barcellona a Verona

Lampedusa a Verona

Da Santorini a Venezia

Da Lione a Olbia

Lione a Venezia

Da Verona a Olbia

Cagliari a Napoli

Catania ad Ancona

Da Olbia a Bologna

Olbia a Venezia

Da Cagliari a Torino

Bordeaux a Venezia

Da Pantelleria a Milano Bergamo

Pantelleria a Venezia

Da Lampedusa a Milano Bergamo

Lampedusa a Venezia

Da Venezia a Napolià

Olbia a Torino

Cagliari a Genova

Da Lione a Palermo

Da Venezia a Olbia

Lampedusa a Bologna

Da Lampedusa a Napoli

Da Napoli a Cagliari

Parigi a Verona

Da Ancona a Catania

Da Ancona a Palermo

Cagliari a Verona

Da Venezia a Lione

Olbia a Lione

Palermo a Lione

Da Cagliari a Tolosa.

Segnaliamo, poi, l’offerta di voli a 19 euro a tratta – anche per il ritorno – dalle città italiane di Bari, Torino e Verona per Atene.