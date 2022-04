Le città migliori da visitare per gli amanti dello Yoga

Quando riusciamo ad unire i viaggi con altre passioni è il massimo. Gli amanti dello yoga dovrebbero proprio conoscere queste città.

Viaggiare non vuol dire solamente spostarsi e visitare luoghi lontani, a volte può andare di pari passo con altre passioni. È il caso dello yoga che ha delle città specifiche dove praticare questa disciplina, vi farà vivere un’esperienza totalizzante.

Se il più delle volte quando ci prepariamo per un viaggio siamo frenetici e a fior di pelle, a volte cercare la pace con la meditazione e un po’ di yoga potrebbe fare al caso nostro. D’altronde il metodo migliore per staccare dalla quotidianità e centrarsi è qualcosa che ha a che fare con una buona dose di consapevolezza.

Le città dello Yoga: per una vacanza rilassante

Lo yoga è una pratica che può essere fatta ovunque, ma ci sono delle città che hanno un’atmosfera che aderisce perfettamente in questa disciplina antichissima.

Rishikesh, India

Ubud, Bali

Sayulita, Messico

Rishikesh: la capitale dello Yoga

Chiamata Rishikesh ma anche Hrishikesh, questa città è situata nel distretto di Dehradun, nello specifico nello stato dell’Uttarakhand, proprio alle pendici dell’Himalaya. Chiamata Porta d’ingresso dell’Himalaya e Capitale mondiale dello Yoga.

Questa località è famosa per essere la destinazione di pellegrinaggio, ritenuta un luogo sacro. La natura spirituale lega questa città a dei precetti indù osservati, molto più che in altre città, come l’assenza di cibo che non sia vegetariano e anche dell’alcool. Tutti gli anni in questa città viene celebrato l’International Yoga Festival, un evento che cade nella prima settimana di marzo dal 1989.

Ubud: fare Yoga in una spiaggia paradisiaca

Ubud è la capitale dell’isola di Bali, ma anche una meta perfetta per chi vuole focalizzarsi sul suo benessere interiore e praticare yoga in un ambiente rilassante. Bali in tal senso è una di quelle mete per ritrovare il benessere mentale e fisico grazie al suo mare incredibile. Inoltre nel mese di marzo si organizza il Bali Spirit Festival, con insegnanti di musica, danza e yoga, di tutto il mondo che condividono le loro conoscenze e le loro pratiche con chi vi partecipa.

Sayulita: praticare in un luogo libero

Sayulita è una destinazione non troppo conosciuta, situata in Messico è perfetta per una vacanza all’insegna dell’introspezione e del benessere. È una cittadina collocata nella costa del Pacifico dove si può pernottare in una capanna sulla spiaggia, guardare le balene e rilassarvi. Dai corsi di cucina, surf e yoga, è un modo perfetto per passare le vacanze. Con degli eccellenti maestri americani si pratica in un luogo libero e con atmosfere bohemian.

Praticare lo yoga è un’attività che porta solo benefici, si può fare ovunque, ma scegliendo una di queste città tornerete a casa con un bagaglio che non potrete dimenticare facilmente.