Le previsioni meteo del weekend 1-3 aprile: torna l’inverno con freddo e neve. Tutto quello che bisogna sapere.

Primavera ciao ciao. Nel primo weekend di aprile torna l’inverno con freddo e ancora neve. Le piogge saranno diffuse e intense e questo è un bene al Nord, colpito da una lunga siccità.

Dobbiamo ancora aspettare, prima di goderci le belle giornate di primavera, con clima mite e giornate soleggiate. Come avevamo già anticipato, sarà un aprile invernale. Certo, non farà freddo come nella prima metà di marzo, ma sarà ancora piuttosto freddo per il mese di aprile.

Il maltempo sull’Italia è portato da un vortice di bassa pressione proveniente dal Mediterraneo, alimentato da una corrente di aria fredda di origine artica. Di seguito le previsioni del tempo in dettaglio per il weekend del 1-3 aprile. Cosa dobbiamo aspettarci.

Meteo weekend 1-3 aprile: torna l’inverno con freddo e neve

Torna l’inverno ad aprile, sull’Europa centro-settentrionale e sull’Italia. La nuova ondata di maltempo sarà la conseguenza di una perturbazione provocata da una corrente fredda di origine artica che formerà un vortice ciclonico nel Mar Mediterraneo, portando diffuso tempo instabile sull’Italia. Come riporta 3bmeteo.

Avremo piogge, temporali e rovesci, le temperature diminuiranno sensibilmente e sui rilievi nevicherà anche a basse quote. Il tempo comincerà a peggiorare nella giornata di venerdì 1° aprile e l’instabilità si intensificherà sabato. Le condizioni di maltempo saranno quelle tipiche dell’inverno, anche con forti raffiche di vento, di Libeccio o Maestrale, fino a 100 km orari sulle regioni occidentali. Oltre a piogge, temporali e nevicate è prevista anche grandine. La neve è prevista anche a quote molto basse sulle regioni tirreniche centrali.

Venerdì 1° aprile, il tempo sarà instabile al Nord, con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco sulla Liguria e le Prealpi. Nevicherà su Alpi e Appennino settentrionale sopra quota 1.000 metri. Le temperature scenderanno. Al Centro diffusa instabilità, con piogge e rovesci soprattutto sulle regioni tirreniche, in estensione a quelle adriatiche. Le temperature saranno stabili. Piogge e temporali colpiranno anche il Sud, soprattutto sul versante tirrenico. Anche qui temperature ancora stabili.