Un hotel di lusso ai Caraibi cerca per un mese un social media manager: in cambio vacanza gratis

Avete sempre sognato di andare ai Caraibi magari di soggiornare in un hotel di lusso, ma purtroppo le vostre finanze non ve lo hanno mai permesso. Ma se siete bravi a fare le foto e a creare contenuti per i social allora questa è la vostra occasione da sogno.

Già perché un super hotel ad Aruba cerca proprio un social media manager disposto a trasferirsi per un mese nell’isola caraibica. Avrà a disposizione tutti i comfort dell’hotel e riceverà anche un’indennità mensile. Non male vero?

Lavoro in un hotel dei Caraibi a fare foto

Fare foto in un paradiso terrestre e condividerle sui social. E’ questo il lavoro che sarà chiamato a svolgere chi supererà la selezione del Boardwalk Boutique Hotel Aruba, un hotel boutique dell’isola di Aruba, nei Caraibi, che ha pubblicato l’apprezzatissimo annuncio.

Chi verrà scelto sarà infatti per un mese ospite dell’hotel: potrà usufruire illimitatamente di cibo e bevande, avrà a disposizione 7 alloggi dell’hotel – diversi per categoria – potrà accedere gli ambienti dell’albergo, dalla piscina al servizio spiaggia, e avrà un auto a sua completa disposizione. Il viaggio andata e ritorno sarà pagato e il lavoratore riceverà anche un’indennità mensile. L’hotel è un incantevole ‘boutique hotel’ composto da 46 casette in stile caraibico tutte colorate e con giardini.

Il compito che dovrà svolgere per un mese è creare contenuti social. Soprattutto foto e video, condividerli e creare – come si dice in gergo – engagement. Ovvero essere un social media manager, mestiere più complesso di quanto appaia. Ma la proposta di lavoro del Boardwalk hotel è già essa stessa un’ottima trovata di marketing che ha prodotto enorme seguito sui social.

Se volete tentare anche voi il ‘rischio’ di passare una vacanza lavoro ad Aruba in questo hotel da sogno candidatevi attraverso il form sul sito ufficiale dell’hotel. C’è tempo fino al 31 marzo per candidarsi. L’8 aprile verrà annunciato il vincitore che a maggio dovrà partire per i Caraibi.