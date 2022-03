Le ultime novità da Wizz Air: tante nuove rotte per volare in Italia e all’estero. Tutte le informazioni da conoscere.

In vista della nuova stagione delle vacanze di primavera ed estate si moltiplicano le offerte di nuovi voli da parte delle compagnie aeree low cost. Con le aperture di nuove rotte e l’aumento di frequenze dei collegamenti già operativi.

Tra le compagnie aeree che stanno incrementando la loro programmazione di voli per la primavera estate c’è Wizz Air. Abbiamo già segnalato in numerosi articoli la crescente offerta di voli della compagnia low cost ungherese, come i nuovi voli dall’Italia a Londra Gatwick.

Qui vi segnaliamo le ultime novità, con l’apertura di altre imperdibili rotte per volare in Italia e all’estero, in Europa e non solo. Ecco cosa bisogna sapere.

Novità da Wizz Air: tante nuove rotte per volare in Italia e all’estero

Parte agguerrita la compagnia aerea low cost Wizz Air con le nuove rotte per la stagione primavera estate. Con tanti nuovi collegamenti e aumenti di frequenze di voli in Italia, in Europa e nelle zone limitrofe al Vecchio Continente. Un’offerta vastissima per raccogliere quanti più clienti possibili e espandersi in un mercato diventato vero e proprio terreno di conquista tra compagnie low cost, in vista di una più stabile ripresa dei viaggi e dei ricavi perduti dopo gli stop forzati e le restrizioni delle fasi più acute della pandemia.

Già da questo mese di marzo e per i prossimi mesi primaverili ed estivi, Wizz Air si appresta a lanciare ben 22 nuove rotte dagli aeroporti italiani. Dal 21 marzo sono già partiti i primi nuovi collegamenti tra gli aeroporti delle principali città italiane: Milano Malpensa, Milano Linate, Bologna, Pescara, Roma Fiumicino, Napoli, Bari, Brindisi, Catania e Cagliari. Sono state attivate anche le prime nuove rotte per l’estero.

Tra i primi nuovi voli, già decollati, si segnalano quelli da Roma Fiumicino a Fuerteventura e Gran Canaria, da Milano Malpensa a Bari e Cagliari, da Milano Linate a Brindisi e da Napoli a Reykjavik.

Un’altra data importante è il 28 marzo, quando partiranno i voli da Catania per Dortmund, Praga e Sofia. Altri importanti collegamenti che partiranno a fine mese sono i voli da Pescara a Tirana e diverse nuove rotte dallo scalo di Roma Fiumicino per Alessandria d’Egitto (Borg El Arab), Reykjavik, Larnaca, Pristina e Tallin. Sempre dal 28 marzo saranno operativi i voli da Milano Malpensa a Pristina, da Napoli a Praga e a Tallin.

Mentre il 2 maggio partirà il nuovo collegamento da Bologna a Budapest. Un’offerta di voli in continua crescita, che potrebbe riservarci ancora nuove sorprese.

Sul sito ufficiale di Wizz Air trovate ulteriori informazioni, sui nuovi voli e sulle numerose offerte di voli a prezzi scontati: wizzair.com