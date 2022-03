Le ultime novità sui Voli KLM per l’estate: le nuove destinazioni per le vacanze. La compagnia aumenta le mete europee e intercontinentali. Tutte le informazioni utili.

State programmano la vostra vacanza di primavera estate verso una località all’estero da raggiungere in aereo? Bene, allora dovete tenere d’occhio l’offerta di voli della compagnia KLM che ha ampliato le sue rotte e i voli sia verso mete europee che intercontinentali.

Da tenere d’occhio i voli della compagnia area olandese KLM che ha ampliato la sua offerta di destinazioni per la prossima estate. Un incremento reso possibile dalla ripresa dei viaggi, dopo le fasi più critiche della pandemia. Soprattutto grazie alla riapertura dei confini di numerosi Paesi extraeuropei e l’allentamento delle restrizioni ai viaggi, che hanno permesso di tornare a volare più stabilmente verso le mete intercontinentali.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sui voli KLM per l’estate. Ricordiamo anche che la compagnia aerea ha eliminato le mascherine obbligatorie a bordo dei suoi voli. Comunque, le mascherine saranno ancora raccomandate.

Voli KLM per l’estate: le nuove destinazioni per le vacanze

L’offerta dei voli KLM per l’estate sale a 167 destinazioni complessive, di cui 96 europee e ben 71 intercontinentali. Una disponibilità resa possibile dalla riapertura dei Paesi al turismo internazionale e dalla cancellazione di numerose restrizioni, in particolare in Europa. Sono cresciuti, infatti, i Paesi che non chiedono più tamponi prima della partenza né all’arrivo. Mentre alcuni hanno aperto o tolto le restrizioni anche per i viaggiatori non vaccinati.

Regole e procedure più semplici che agevolano i viaggi all’estero e permettono alle compagnie di ripristinare vecchie rotte, aprine di nuove e aumentare i collegamenti.

In particolare, le città di Lisbona e Porto sono tra le mete di viaggio che più hanno visto crescere la frequenza dei voli di KLM: con quattro voli al giorno per Lisbona e tre al giorno per Porto. Come riporta Travel Quotidiano. La compagnia aerea ha aumentato la sua offerta di voli intercontinentali del 10% rispetto allo scorso anno. Il numero complessivo di posti offerti è risalito a 16,7 milioni, quasi sui livelli del 2019, prima della pandemia.

Tra le destinazioni intercontinentali raggiunte dai voli KLM, si segnalano i voli giornalieri per le isole caraibiche di Aruba, Bonaire e Curaçao, territori d’oltremare legati ai Paesi Bassi. Per l’isola di Curaçao i voli salgono a due al giorno durante la stagione estiva.

Il volo per Port of Spain, la capitale di Trinidad e Tobago, che era stato aggiunto come nuova destinazione invernale è esteso anche alla stagione estiva. I voli da Amsterdam avranno una frequenza di tre a settimana.

Inoltre, cresce l’offerta di voli per gli Stati Uniti, con il ripristino dei collegamenti per Salt Lake City e l’aggiunta del nuovo volo per Austin. Nel complesso saranno 12 i collegamenti di KLM verso gli Usa per la prossima estate. Ripristinate a livello prepandemia anche le rotte verso il Sud America.

Sull’Africa, KLM serve 10 destinazioni, tra cui Zanzibar, introdotta lo scorso anno e inclusa anche nella programmazione estiva di quest’anno.

Riguardo all’Asia, grazie alla riapertura delle frontiere, KLM sta aumentando i voli verso Bali, le Filippine, la Thailandia e Singapore. Previsto l’incremento anche dei collegamenti per Delhi e Mumbai, con il prossimo allentamento delle restrizioni ai viaggi da parte dell’India. Ancora ridotti, invece, i voli verso la Cina a causa delle rigide regole di viaggio nel Paese.

Rimangono sospesi, a causa della guerra in Ucraina, i voli per Kiev, San Pietroburgo e Mosca. Inoltre, poiché lo spazio aereo russo è interdetto, i voli per la Corea del Sud, la Cina e il Giappone impiegano due ore di più.

Vi ricordiamo il nostro articolo sui Paesi che hanno tolto tutte o gran parte delle restrizioni ai viaggi.