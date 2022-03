Thailandia: le nuove regole di viaggio in vigore da marzo

Visitare la Thailandia: ecco le nuove regole di viaggio in vigore da marzo. Tutte le informazioni da conoscere.



Dalla Thailandia arriva un ulteriore aggiornamento delle regole di ingresso nel Paese, dopo l’abolizione della quarantena per i turisti vaccinati, lo scorso febbraio.

Le nuove regole di viaggio semplificano le procedure e consentono l’arrivo anche di viaggiatori positivi al Coronavirus, a certe condizioni. Ecco tutto quello che bisogna sapere per andare in Thailandia.

Thailandia: le nuove regole di viaggio



Dal 1° marzo sono in vigore nuove regole di viaggio per entrare in Thailandia, valide anche per chi arriva dall’Italia.

È necessario ancora un tampone molecolare prima della partenza e uno all’arrivo, con un giorno di quarantena in hotel in attesa del risultato del test, la compilazione di un form online per l’autorizzazione al viaggio e un’assicurazione di viaggio che copra anche le spese per Covid-19. La quarantena di 7 giorni è prevista solo per i viaggiatori non vaccinati.

Le regole in dettaglio

Le condizioni per l’ingresso in Thailandia:

Tampone molecolare negativo , effettuato non oltre 72 ore prima della partenza. In caso di tampone positivo, è possibile viaggiare a condizione che l’interessato abbia un certificato medico che attesti che l’infezione è stata riscontrata non meno di 14 giorni prima e non più di 90 giorni prima della data di partenza. Comunque è a discrezione delle Autorità sanitarie locali, all’arrivo in Thailandia, decidere se il viaggiatore deve essere sottoposto a quarantena, e per quanto tempo.

, effettuato non oltre 72 ore prima della partenza. In caso di tampone positivo, è possibile viaggiare a condizione che l’interessato abbia un certificato medico che attesti che l’infezione è stata riscontrata non meno di 14 giorni prima e non più di 90 giorni prima della data di partenza. Comunque è a discrezione delle Autorità sanitarie locali, all’arrivo in Thailandia, decidere se il viaggiatore deve essere sottoposto a quarantena, e per quanto tempo. Autorizzazione denominata “Thailand Pass” , rilasciata dall’Ambasciata di Thailandia e da richiedere al seguente link: https://tp.consular.go.th/

, rilasciata dall’Ambasciata di Thailandia e da richiedere al seguente link: https://tp.consular.go.th/ Visto , in tutti i casi in cui è richiesto.

, in tutti i casi in cui è richiesto. Assicurazione sanitaria che copra tutto il mondo o comunque la Thailandia e anche le spese dovute al COVID19, con un massimale non inferiore ai 20.000 USD.

In caso di mancanza o non correttezza formale di uno solo di questi documenti, il viaggiatore si vedrà negare l’imbarco da parte del vettore aereo che è responsabile del controllo.

Rispettate le condizioni sopra indicate, i viaggiatori sono esclusi dalla quarantena in questi casi:

I maggiori di 18 anni devono aver completato il ciclo vaccinale da almeno 14 prima della data del viaggio. In alternativa, possono presentare il certificato medico di completa guarigione e certificato di vaccinazione con una sola dose, effettuata in data successiva alla guarigione. Per i minori tra i 12 e i 17 anni è necessario dimostrare di avere fatto una sola dose del vaccino ; tutti i minori di 18 anni devono essere registrati assieme al genitore che li accompagna, sul portale https://tp.consular.go.th/

da almeno 14 prima della data del viaggio. In alternativa, possono presentare il certificato medico di completa guarigione e certificato di vaccinazione con una sola dose, effettuata in data successiva alla guarigione. Per i è necessario dimostrare di avere fatto ; assieme al genitore che li accompagna, sul portale https://tp.consular.go.th/ I viaggiatori devono sottoporsi ad un test molecolare con metodo RT/PCR il giorno dell’arrivo . Prima del viaggio è necessario prenotare e pagare in anticipo il tampone e una notte in un albergo abilitato , dove trascorrere un giorno di quarantena in attesa del risultato del test. Non è possibile lasciare l’albergo prima della risposta. Anche il trasferimento dall’aeroporto all’albergo va prenotato e pagato in anticipo.

. Prima del viaggio è necessario prenotare e pagare in anticipo il tampone e una , dove trascorrere del test. Non è possibile lasciare l’albergo prima della risposta. Anche il trasferimento dall’aeroporto all’albergo va prenotato e pagato in anticipo. Al quinto giorno di permanenza nel Paese, i viaggiatori dovranno sottoporsi ad un tampone antigenico (ATK – Antigen Test Kit) che andrà esibito con modalità ancora da definire.

Se i requisti sopra indicati non sono rispettati, i viaggiatori dovranno sottoporsi a una settimana di quarantena come i non vaccinati. Il regime di quarantena prevede:

la prenotazione , prima del viaggio, di un soggiorno di 7 notti in un albergo abilitato per la quarantena;

, prima del viaggio, di un soggiorno di per la quarantena; due tamponi: uno all’arrivo in Thailandia e un altro il quinto giorno di permanenza.

In ogni caso, vanno sempre rispettate le condizioni di ingresso indicate all’inizio.

Ulteriori informazioni sulla scheda del Paese su Viaggiare Sicuri: https://www.viaggiaresicuri.it/country/THA