Frasi per la Festa del Papà 2022: i messaggi di auguri più belli

Auguri per la Festa del Papà 2022: quali sono i messaggi e le frasi più bella da inviare via Whatsapp al proprio padre.

È arrivata puntualissima la Festa del Papà 2022 e se ancora non avete fatto gli auguri è tempo di cercare le frasi e le parole giuste da inviargli o da dedicargli con una lettera. Dire ai propri genitori, e in questo caso al proprio papà, quanto lo amiamo o quanto gli vogliamo bene non è mai semplice. Anzi. Per questo spesso ci troviamo a scrivere un banalissimo messaggio di auguri per la festa del papà.

Se scritto col cuore ha lo stesso valore di uno elaborato, sia chiaro, però inviare una frase di auguri o un aforisma dedicato proprio alla figura del padre è ancora più emozionante. Abbiamo cercato allora un po’ di frasi di auguri per la Festa del Papà 2022 tra cui scegliere.

Festa del Papà: auguri e frasi da inviare piene di amore

Gli auguri per la Festa del Papà 2022 servono fondamentalmente per comunicare il proprio amore ai genitori. Se proprio non avete idea di cosa scrivere in un messaggio potreste pensare di sfruttare qualche frase di un personaggio famoso, magari un aforisma o una poesia che renda bene tutto il sentimento che provate per loro.

Frasi auguri originali per il 19 marzo

Tanto per cominciare ecco una carrellata di auguri originali per la festa del papà 2022.

Anche se siamo lontani, il mio pensiero va a te. Che ci sei oggi, ci sei sempre stato e sempre ci sarai. Ti ringrazio per ogni sorriso e ogni abbraccio, anche per quelli virtuali che ci diamo oggi. Buona Festa del Papà.

Grazie per tutto quello che mi hai insegnato, il nostro rapporto si è rafforzato in questi anni difficili e ho capito quanto tu abbia sempre fatto per me e quanto continui a fare ogni giorno.

Buona festa del Papà! Sei un regalo prezioso e ogni giorno che passa lo sto capendo ancora di più e in modo ancora più chiaro e vigoroso. Grazie per esserci. Ti voglio bene.

Aforismi e frasi celebri di auguri per papà

Queste sono frasi da cui potete prendere spunto perché sono auguri originali, ma ecco anche qualche spunto per delle frasi tratte da scrittori o poeti famosi.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre. Gabriel Garcia Marquez

Ho solo due cose da lasciarti in eredità, figlio mio, e si tratta di radici ed ali. William Hodding Carter

Per una figlia avere le attenzioni e l’affetto di un padre è come avere un’armatura permanente per il resto della sua vita. Marinela Reka

Grazie a questa carrellata di frasi per la Festa di Papà speriamo di avervi ispirato nella creazione di un augurio speciale e unico per l’uomo più importante della vostra vita.