Le offerte Volotea per viaggiare in primavera a soli 9 euro. Le occasioni da prendere subito.

Per i vostri viaggi e le vostre vacanze di primavera, vi segnaliamo le ultime offerte da non perdere della compagnia aerea spagnola Volotea.

Come abbiamo visto, per la bella stagione, sono in forte aumento collegamenti aerei e promozioni sui voli delle low cost per incentivare la ripresa del turismo, dopo due anni di limitazioni a causa della pandemia.

Qui vi proponiamo e ultime offerte della compagnia per volare a primavera a prezzi super convenienti, a partire da soli 9 euro (a tratta). Della compagnia vi avevamo già segnalato le numerose nuove rotte estive, per viaggiare in Italia e in Europa. Anche con importanti voli per la Francia e la Grecia. Ecco tutte le nuove offerte da non perdere.

Offerte Volotea per viaggiare in primavera a soli 9 euro

La compagnia aerea low cost Volotea non è nuova alla promozione di voli super scontati, al prezzo di soli 9 euro a tratta, anche per il volo di ritorno. Occasioni da non lasciarsi sfuggire. Qui vi segnaliamo le ultime offerte di Volotea sui voli per viaggiare a primavera, tra marzo, aprile e maggio. Sono i mesi dei weekend primaverili e delle vacanze di Pasqua.

Se non volete perdere i voli a soli 9 euro, correte subito sul sito web di Volotea per prenotare il vostro volo per l’Italia o l’Europa a tariffa super conveniente. Di seguito l’elenco dei voli in offerta, con partenza dagli aeroporti italiani serviti dalla compagnia.

Volo da Olbia a Verona (9 euro anche per il ritorno)

Da Olbia a Venezia

Da Olbia a Torino

Da Pantelleria a Milano Bergamo

Da Pantelleria a Venezia

Volo da Lampedusa a Milano Bergamo

Da Lampedusa a Venezia

Da Lampedusa a Napoli

Volo da Olbia a Bologna

Da Lampedusa a Bologna

Volo da Cagliari a Gneova

Da Cagliari a Napoli

Da Cagliari a Nantes

Volo da Olbia a Nantes

Da Palermo a Nantes

Segnaliamo anche i voli a 19 euro: da Palermo ad Ancona e Verona, da Cagliari a Roma Fiumicino, da Bologna a Olbia, da Milano Linate ad Alghero e Olbia, da Verona ad Olbia, da Roma Fiumicino a Olbia, da Alghero a Roma Fiumicino, da Catania a Verona, da Verona a Barcellona. C’è anche un volo da Venezia a Lussemburgo a 21 euro.

Ricordiamo, infine, che Volotea gestisce i voli di continuità territoriale con la Sardegna fino al 14 maggio prossimo.