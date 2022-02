Nuove rotte Volotea estate 2022: per viaggiare in Italia e in Europa. Tutte le ultime notizie.

Aumentano ancora le nuove rotte di voli low cost per l’estate, per viaggiare in Italia e verso l’Europa. Un’offerta che cresce di continuo in vista di un pieno recupero dei viaggi per la stagione calda. I tour operator ci contano, mentre i governi cancellano o riducono le restrizioni di viaggio.

Qui vi segnaliamo le ultime comunicazioni dalla compagnia aerea low cost Volotea sulle nuove rotte che apriranno per la prossima estate. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Voli Ryanair in Italia: in arrivo nuove rotte, tutte le informazioni

Nuove rotte Volotea estate 2022: per viaggiare in Italia e in Europa

Anche Volotea, come le altre compagnie aree, rafforza la sua offerta per la stagione estiva del trasporto aereo che si aprirà il prossimo mese di marzo. La compagnia low cost spagnola aveva già annunciato l’apertura di nuovi collegamenti tra l’Italia e la Normandia, in particolare i voli da Olbia e Palermo per Deauville. Insieme all’apertura delle rotte da e per le isole, da Palermo a Olbia e da Napoli a Pantelleria.

Proprio dall’aeroporto di Napoli sono stati annunciati nuovi collegamenti estivi. Dal prossimo 3 maggio, lo scalo di Capodichino sarà collegato con la città di Aalborg, in Danimarca. Il nuovo volo avrà una frequenza settimanale, il martedì. I posti messi in vendita saranno 8mila.

Il nuovo collegamento estivo permetterà ai napoletani di visitare una città storica e ricca di cultura, che sorge nello Jutland settentrionale. Soprattutto agevolerà i viaggi dei danesi verso Napoli e le località balneari della Campania. Il collegamento da Napoli ad Aalborg è operato in esclusiva da Volotea. Per la compagnia low cost è anche il primo volo per la Danimarca dall’aeroporto di Napoli.

Altre nuove rotte per l’estate sono quelli da e per l’aeroporto di Cagliari. Lo scalo del capoluogo sardo sarà collegato con le città francesi di Lille e Nizza.

Leggi anche –> Sconti imperdibili da EasyJet per volare da marzo a settembre 2022