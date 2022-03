Le cinque mostre più interessanti della primavera italiana

Tiziano e l’immagine della donna nel Cinquecento Veneziano al Palazzo Reale di Milano

A Palazzo Reale di Milano l’arte di Tiziano, ma non solo… Giorgione, Lotto, Palma il Vecchio, Veronese e Tintoretto: i grandi del Cinquecento per raccontare l’immagine della donna nella pittura veneziana del XVI secolo, che non ha eguali nella storia della Repubblica o di altre aree della cultura europea del periodo.

Canova tra innocenza e peccato al Mart di Rovereto

Un balzo nel tempo che parte dall’Ottocento, dai marmi di Antonio Canova, esempio di bellezza perfetta, per arrivare ai giorni nostri. La mostra del Mart di Rovereto punta proprio ad indagare come l’ideale estetico lasciatoci in eredità da Canova abbia influenzato i linguaggi artistici contemporanei, dalla scultura alla fotografia.

Una fiumara di mostre d’arte a Castel di Tusa

Lungo gli argini del fiume Tusa che sfocia nella costa tirrenica della Sicilia è possibile trovare una serie di sculture installate nel corso degli anni grazie alla ferrea volontà del collezionista Antonio Presti. Dalla piramide realizzata da Mauro Staccioli su un’altura di Motta d’Affermo al Monumento per un poeta morto di Tano Festa, conosciuto anche come la Finestra sul mare, tutto è pensato per fondersi con il paesaggio in maniera poetica e non autoritaria. Per esaltarlo senza mortificarlo.

Antonio Ligabue alla Villa Reale di Monza

A Monza novanta opere, tra dipinti, sculture, disegni e incisioni ripercorrono la vicenda umana e creativa di Antonio Ligabue, artista dall’animo tormentato. Il percorso espositivo si sviluppa lungo un arco cronologico che dagli anni venti del secolo scorso giunge fino al 1962, quando una paresi pose di fatto fine alla sua attività.