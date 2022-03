Come cambiano i colori delle Regioni da lunedì 7 marzo: ecco chi passa in zona bianca. Tutte le novità.

Continuano a migliorare i dati sull’epidemia di Covid-19 in Italia. L’ultimo monitoraggio settimanale della Cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute mostra un quadro rassicurante sul calo dell’incidenza settimanale dei contagi e dell’occupazione dei posti letto negli ospedali.

Il miglioramento della situazione epidemica permette il passaggio di altre Regioni in zona bianca. Ecco tutte le novità da lunedì 7 marzo. Quali Regioni che cambieranno colore.

Colori delle Regioni da lunedì 7 marzo: chi passa in zona bianca

Grazie al calo della curva epidemica, dei contagi e dei ricoveri in ospedale, lunedì prossimo, 7 marzo, avremo nuove Regioni che passano in zona bianca. In attesa della fine dello stato di emergenza, quando terminerà anche il sistema dei colori delle Regioni, basato sul livello di rischio epidemico, i contagi e i ricoveri negli ospedali.

Con il miglioramento della pandemia di Covid-19 in Italia, dal 7 marzo passeranno in zona bianca tre Regioni / Province Autonome: Abruzzo, Piemonte e Provincia Autonoma di Treno.

Abruzzo e Piemonte erano tornate in zona gialla lunedì 21 febbraio, dopo due settimane di dati in miglioramento, possono passare a un’area di rischio inferiore. Mentre la Provincia Autonoma di Trento era in zona gialla da più tempo, dallo scorso dicembre senza mai passare in zona arancione.

Per questa settimana non ci saranno altri cambi. Le altre Regioni restano stabili o in zona bianca o in zona gialla. Mentre da lunedì 28 febbraio non c’è più la zona arancione, con il ritorno al giallo del Friuli Venezia Giulia, ultima regione.

Le prossime regioni a tornare in zona bianca potrebbero essere Lombardia e Veneto.

La mappa a colori dell’Italia lunedì

In base all’ultima ordinanza del ministro della Salute, ecco come sarà la mappa dell’Italia con i colori delle Regioni da lunedì 7 marzo.