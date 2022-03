Carnevale all’Acquario di Genova mimetizzandosi con gli animali marini

Carnevale con i bambini all’Acquario di Genova per scoprire quale animale marino si “traveste” meglio di tutti gli altri grazie al mimetismo.

Se state cercando un’attività particolare da fare insieme ai propri bambini in occasione del Carnevale, tenetevi forte perché l’Acquario di Genova ha deciso di celebrare questa coloratissima festività con un percorso molto particolare dedicato al mimetismo degli animali.

Quando cominciano e come funzionano i mini-tour di Carnevale all’Acquario?

Da sabato 26 febbraio a martedì primo marzo, ossia martedì grasso, gli esperti biologi dell’Acquario si occuperanno di alcuni mini-tour che porteranno i visitatori a scoprire i trucchi e le maschere (per così dire) che gli animali marini utilizzano per poter vivere e sopravvivere nel loro habitat. Del resto sono tantissimi gli animali che usano il mimetismo come forma di sopravvivenza. Ma anche come tecnica di caccia! Questi travestimenti carnevaleschi, così potrebbero sembrare ma in realtà hanno quindi delle funzioni molto precise.

Il mimetismo di molti pesci e animali marini: a cosa serve?

Quando ammiriamo dei pesci super colorati con dei disegni unici è importante sapere che questa particolare colorazione non è dovuta al caso e nemmeno studiata unicamente per i riti di accoppiamento! In realtà serve per disorientare i predatori e permettere quindi all’animale di fuggire.

Se guardiamo invece agli squali o i pinguini che hanno il dorso molto più scuro rispetto alla panciam di nuovo si tratta di un escamotage per nascondersi. In mare aperto il dorso permette agli animali di confondersi con il colore scuro del mare, mentre il ventre più chiaro, se guardato dal basso, si confonde con la superficie illuminata dal sole.

Il re delle trasformazioni: il polpo

Ma il vero e proprio Re del trasformismo e del Carnevale all’Acquario di Genova è il polpo! In pochissimo tempo questo animale riesce a modificare il suo colore e a mimetizzarsi completamente con l’ambiente circostante diventando quasi invisibile.

Celebrare quindi il Carnevale all’Acquario di Genova è un’ottima occasione per divertirsi, ma anche per accompagnare i bambini alla scoperta del mimetismo che caratterizza moltissimi animali!