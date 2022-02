Fuga di primavera a Formentera: perché è la destinazione giusta?

State cercando una meta giusta per una fuga di primavera? Formentera è esattamente ciò che fa per voi.

Quando sentiamo nell’aria il profumo di primavera ci sale immediatamente una irrefrenabile voglia di pranzi all’aperto, aperitivi in riva al mare, passeggiate al sole… Tutto quello che si può fare perfettamente a Formentera, la meta top per una pausa di primavera.

Molti di voi potrebbero considerare questa destinazione come una meta prettamente estiva, perfetta solo per una vacanza ad agosto nel pieno della movida. E invece no. Formentera regala il meglio di sé proprio durante la primavera ed è per questo che dovreste considerare una vacanza qui per recuperare energia e rifarvi un po’ dallo stress della quotidianità.

Perché scegliere Formentera?

Scegliere Formentera come destinazione per una vacanza in primavera è una scelta molto intelligente. In primis perché non è presa d’assalto dai turisti. Immaginatevi tutte le spiagge da sogno che caratterizzano le coste di Formentera, praticamente deserte e solo per voi. Aggiungeteci i paesaggi in fiore alle vostre spalle e vedrete che comparirà davanti ai vostri occhi un paesaggio bucolico che solo Formentera a marzo o aprile può regalarvi.

Cosa fare in primavera a Formentera

Non dimenticate poi che di eventi, attività e cose da fare a Formentera ce ne sono praticamente tutto l’anno. Le celebrazioni della Settimana Santa, ad esempio, sono un appuntamento molto folkloristico ed interessante. Processioni delle confraternite in costume, degustazioni di prodotti tipici, feste e fiere…

Non dimenticate poi che la primavera a Formentera è sinonimo anche di trekking e passeggiate pazzesche nella natura. Il paesaggio sembra creato appositamente per andare alla scoperta di tantissimi itinerari green che portano i turisti nel cuore dell’isola. Chiaramente ci sono percorsi adatti a tutti i livelli di difficoltà e alle varie specialità: dal nordic walking ai tour perfetti per gli amanti della mountain bike, Formentera in primavera è tutta da scoprire.

Potrete infatti percorrere una delle 32 Rutas Verdes e scoprire aree protette, uliveti, mulini, antichi fari e torri. Ma soprattutto una vista mozzafiato sulle baie e la costa. Ora avete capito perché una vacanza a Formentera in primavera è la scelta giusta?