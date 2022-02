Carta Giovani: come ottenerla per sfruttare sconti e incentivi negli alberghi

Cos’è la Carta Giovani Nazionale, come ottenerla, a cosa serve e come ottenere gli sconti e le agevolazioni per i soggiorni in albergo.

Sconti, offerte e tante attività a prezzi calmierati per i ragazzi. Questo, e tanto altro, è ciò che fa la Carta Giovani Nazionale dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio con la collaborazione, fra gli altri, anche di Federalberghi. Ma cosa serve realmente questa carta? E quali sono gli sconti e le attività che si possono sfruttare grazie a questo incentivo?

Cos’è la Carta Giovani Nazionale

La Carta Giovani, prima di tutto, è una carta virtuale che si rivolge ai ragazzi residenti in Italia tra i 18 e i 35 anni e permette a chi rientra in questa fascia di età di usufruire di beni e servizi sul territorio nazionale unici e, spesso, con prezzi dedicati grazie ai tanti accordi siglati con i partner del progetto. Ad esempio, come riporta TTG Italia, grazie al partenariato con Federalberghi i ragazzi potranno avere sconti e agevolazioni per i soggiorni presso alberghi e altre strutture che si trovano sul sito ItalyHotels.

A cosa serve questa iniziativa?

Lo scopo ampio di questa Carta Giovani, è quello di promuovere e migliorare la qualità della vita dei ragazzi. Soprattutto loro in questi anni di pandemia si sono visti come “rubare” del tempo e quindi ora è arrivato il momento di recuperare tutto. Crescendo e vivendo esperienze speciali e uniche. E proprio queste attività e questi incentivi sono tra le tante attività racchiuse all’interno della Carta Giovani.

Come ottenere la Carta Giovani Nazionali

Per poter usufruire della propria Carta Giovani Nazionali bisogna accedere all’app dedicata IO, previa autenticazione con l’identità digitale SPID. Una volta effettuati questi step potrete richiedere la carta dalla sezione dedicata e scoprire non solo i partner, ma anche tutte le offerte e le opportunità a vostra disposizione.