Il famoso cantante inglese Ed Sheeran ha acquistato una casa proprio nel nostro Paese, scopriamo meglio questo borgo fortunato.

Ed Sheeran è una delle star più importanti della musica pop, nel giro di qualche anno è riuscito a far conoscere le sue capacità di autore e compositore, grazie ad un trampolino di lancio democratico e moderno che è la piattaforma YouTube.

Ora che ha scalato il successo ha deciso di comprare una casa fuori dalla sua Inghilterra, un buen retiro dove rifugiarsi. E anche lui come tantissimi artisti internazionali ha scelto l’Italia, ma non ha optato per una delle classiche località da vip. Ecco dove ha comprato casa in Italia Ed Sheeran.

Ed Sheeran alla conquista dell’Umbria

Non si sentiva certo la classica persona da mega villa a Hollywood, Ed Sheeran e nemmeno da Toscana, la regione patria dei ricchi expats inglesi. Ma l’Italia piaceva tantissimo ad Ed Sheeran così ha scelto l’Umbria. E un borgo incantevole di questa regione.

Il cantante ha scelto proprio la regione Umbria per l’acquisto della sua casa, suggellando un rapporto con il nostro Paese già avviato. È infatti risaputo che la giovane pop star ha un vero e proprio amore nei confronti della nostra nazione e ha anche lontane origini italiane. Isuoi genitori scelsero la nostra nazione come destinazione della loro luna di miele e il piccolo Ed Sheeran era solito venire in vacanza più volte.

Dove ha comprato casa Ed Sheeran in Umbria

Ed Sheeran ha comprato casa in Umbria nella zone del Lago Trasimeno, precisamente a Paciano, un borgo di circa 1000 abitanti, molto caratteristico con le classiche case in pietra da cui si gode una splendida vista sul lago.

Ed Sheeran ha comprato una villa storica con una ventina di stanze, un vastissimo terreno, ma a convincerlo a comprare proprio quella casa è la presenza della vigna. Il cantante infatti è stato conquistato dalla possibilità di coltivare l’uva e produrre il proprio vino.

Paciano: il borgo più bello d’Italia che fa impazzire le star

Paciano è un borgo adagiato fra splendide colline, collocato tra oliveti e domina dal Monte Petrarvella uno dei panorami più belli di tutta la regione. La vista spazia dal Lago Trasimeno alla Valdichiana e fino al Monte Amiata.

Il centro storico ha conservato tutta la sua anima medievale che si struttura in tre strade parallele unite da vicoli ortogonali. Strade che conducono alla Porta Fiorentina, Porta Perugina e Porta Rastrella.

Non solo tantissime chiese presenti nella parte storica ma anche una recente e multimediale Banca della Memoria del Trasimeno nel palazzo Baldeschi. Uno spazio dedicato alla memoria, tramite le storie degli abitanti che hanno donato uno scrigno di saperi del lavoro artigianale, agricolo e enogastronomico.

Inoltre in esposizione nel museo Don Aldo Rossi, è possibile ammirare delle opere di indiscusso valore. Situata nella chiesa di San Giuseppe e nella Pinacoteca, abbiamo l’ingresso dalla confraternita del Santissimo Sacramento. Non molto distante, non potete perdervi il Santuario della Madonna della Stella, eretto nel 1572. Si narra che venne costruito dopo un avvistamento di una stella che per tre giorni fu sopra all’immagine della Madonna.

Paciano è un borgo incantevole, tanto che ha colpito nel segno anche la famosa star britannica Ed Sheeran che nel frattempo si sta dedicando allo studio della lingua italiana.